Million Day/ Numeri vincenti 7 marzo 2020: estrazioni di oggi

Dopo aver analizzato le statistiche, concentriamo adesso la nostra attenzione sulle varie tipologie di giocata a disposizione per tutti gli appassionati del Million Day. Giocare è molto semplice: basta scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la classica giocata singola, ma non è l’unica messa a disposizione da Lottomatica: pensiamo alla giocata plurima, consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Poi spazio alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: la prima tipologia di sistema sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre la seconda tipologia di sistema sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori. (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY, ESTRAZIONE 7 MARZO 2020

Continua la caccia al milione di euro: è tutto pronto per la nuova estrazione del Million Day, tra pochi minuti conosceremo la cinquina vincente di oggi, sabato 7 marzo 2020, del gioco targato Lottomatica. L’ultima vittoria del jackpot risale al 22 febbraio, in quel di Palermo, e c’è grande curiosità di sapere chi sarà il prossimo fortunato scommettitore. C’è tempo per le ultime schedine: la scadenza è fissata alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma quindici minuti più tardi, alle ore 19.00 per la precisione. Seguire l’estrazione è semplicissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. Adesso andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulle statistiche del gioco targato Lottomatica…

LE STATISTICHE, I NUMERI RITARDATARI E MENO FREQUENTI

Soffermiamo la nostra attenzione sulle statistiche legate al Million Day. Fari puntati sui numeri ritardatari e sui numeri frequenti, partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima a questa speciale classifica troviamo il 40, assente ormai da 45 estrazioni. Subito dopo troviamo l’11, che manca all’appello ormai da 43 turni. In terza posizione c’è il 44, del quale non si hanno notizie da 32 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 39 (29 estrazioni), 55 (23 estrazioni), 8 (21 estrazioni) e 23 (20 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quei numeri che hanno più volte fatto esultare i giocatori del Million Day: l’1 si conferma al primo posto con 45 estrazioni, mentre in seconda posizione c’è il 6 con 44 estrazioni. 35, 10 e 9 vantano 42 estrazioni, mentre 53 e 40 sono fermi a 39.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 MARZO 2020

22 – 25 – 29 – 30 – 31

