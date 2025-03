Possiamo finalmente entrare ufficialmente nel vivo del secondo appuntamento odierno con la sorte grazie al quale potremo scoprire le seconde combinazioni di numeri vincenti di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay e dare il via alla vera e propria caccia ai premi – talvolta milionari – che potrebbero rendere unica questa serata del 7 marzo 2025: al di là del consueto milione che da sempre cattura l’attenzione di tutti i giocatori del Million Day – infatti – vi ricordiamo che esistono anche tantissimi altri interessanti premi tra quello da mille euro, quella da cinquanta e quello minimo da due; per non ovviamente – ovviamente – i quattro step da 100mila, mille, cento e quattro euro in palio nella versione Extra di questo partecipatissimo concorso a premi!

Per portarvi a casa i premi – e questo potrebbe sembrare quasi scontato – tutto ciò che dovrete fare sarà piazzare una scommessa dal valore di appena un euro grazie al quale potrete scegliere fino ad un massimo di cinque numeri che comporranno la vostra combinazione valida per il sorteggio del Million Day; fermo restando che nel frattempo potrete anche sempre optare per la giocata plurima il cui costo crescerà in base a quante cinquine sceglierete (con ognuna che costerà un euro) e la giocata sistemistica riservata – però – ai più esperti tra i giocatori.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: