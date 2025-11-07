Scopriamo il Million Day con i numeri vincenti di oggi, 7 novembre 2025, e le due cinquine fortunate dell'estrazione odierna
C’è un nuovo Million Day in arrivo ed è quello delle ore 20:30 di questo venerdì 7 novembre 2025. Stiamo ormai per entrare nel vivo del weekend e su questa pagina, come ogni giorno per due volte al dì, andremo a scoprire i numeri vincenti, le due cinquine fortunate, quelli a cui – ovviamente – tutti ambiscono. Che per l’estrazione di questa sera si possa tornare a vincere? La “malattia” del Million Day sta purtroppo continuando visto che passato ottobre e passati quasi i primi dieci giorni del nuovo mese, non si registra ancora nessun vincitore.
L’ultimo fortunato, per l’esattezza il 349esimo giocatore che è diventato milionario con questo gioco, resta sempre il fortunato di Arcugnano, in provincia di Vicenza, che lo scorso 30 settembre 2025 si è portato a casa il malloppo. Ovviamente si rischia un po’ di demoralizzarsi non vedendo altri vincitori, ed è per questo che un nuovo milionario potrebbe incrementare le vendite.
C’è anche però pensa che si possa dare vita all’effetto opposto, ovvero, un aumento delle giocate convinti che per la legge dei grandi numeri prima o poi si torneranno a distribuire i milioni di euro: e voi cosa ne pensate? Nel frattempo tenetevi pronti perchè i numeri vincenti del Million Day stanno per arrivare.