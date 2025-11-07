Scopriamo il Million Day con i numeri vincenti di oggi, 7 novembre 2025, e le due cinquine fortunate dell'estrazione odierna

C’è un nuovo Million Day in arrivo ed è quello delle ore 20:30 di questo venerdì 7 novembre 2025. Stiamo ormai per entrare nel vivo del weekend e su questa pagina, come ogni giorno per due volte al dì, andremo a scoprire i numeri vincenti, le due cinquine fortunate, quelli a cui – ovviamente – tutti ambiscono. Che per l’estrazione di questa sera si possa tornare a vincere? La “malattia” del Million Day sta purtroppo continuando visto che passato ottobre e passati quasi i primi dieci giorni del nuovo mese, non si registra ancora nessun vincitore.

Numeri vincenti Million Day di oggi 6 novembre 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

L’ultimo fortunato, per l’esattezza il 349esimo giocatore che è diventato milionario con questo gioco, resta sempre il fortunato di Arcugnano, in provincia di Vicenza, che lo scorso 30 settembre 2025 si è portato a casa il malloppo. Ovviamente si rischia un po’ di demoralizzarsi non vedendo altri vincitori, ed è per questo che un nuovo milionario potrebbe incrementare le vendite.

Million Day, numeri vincenti di oggi 6 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

C’è anche però pensa che si possa dare vita all’effetto opposto, ovvero, un aumento delle giocate convinti che per la legge dei grandi numeri prima o poi si torneranno a distribuire i milioni di euro: e voi cosa ne pensate? Nel frattempo tenetevi pronti perchè i numeri vincenti del Million Day stanno per arrivare.