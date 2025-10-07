Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 7 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Tra i vari appuntamenti associati al Lotto e l’imperdibile Eurojackpot, in questa serata di martedì 7 ottobre 2025 è importante che tutti voi carissimi cercatori di fortuna non vi dimentichiate che esiste anche il Million Day, già portatore – come sempre, alle ore 13:00 – di una prima combinazione che tra qualche minuti riceverà anche una “sorella” grazie al sorteggio previsto per le ore 20:30 che fino ad ora non ha mai tardato neppure di un secondo!

Se nei concorsi lottiferi e in quello europeo la sorte potrebbe farvi vincere dei veri e propri jackpot milionari, del conto suo il Million Day non sarà affatto da meno visto che nel migliore dei casi il suo bottino massimo tra quelli in palio (sono ben 4, oppure otto se consideriamo anche la versione Extra!) può comunque all’ottimo valore di 1 milione di euro precisi precisi, comodissimi per chiunque cerchi una qualche soddisfazione economica.

Peraltro, il Million Day dalla sua – sempre se comparato agli altri concorsi odierni – ha anche opportunità statistiche ben superiori alla media: qui, infatti, il pool di numeri complessivo è di soli 55, che rendono le chance di indovinare l’intera cinquina pari ad “appena” (di fa per dire!) 1 su 3,4 milioni rispetto – per esempio – alle 1/622,6 milioni del Superenalotto!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 10 – 35 – 37 – 48 – 54

Extra MillionDay: 21 – 30 – 43 – 49 – 51

