Scopriamo tutti i numeri vincenti, le due cinquine fortunate 5+5, del Million Day di oggi, venerdì 8 agosto 2025: ecco l'estrazione

Il Million Day ritorna anche oggi, venerdì 8 agosto 2025. Dopo l’estrazione di ieri sera è già tempo di una nuova giocata: avete già preparato i numeri da giocare? Nel caso la risposta fosse affermativa, allora non vi resta altro che uscire di case e giocarvi la vostra schedina, senza dimenticarsi della possibilità di utilizzare l’applicazione ufficiale. Qualora invece non aveste ancora ben in mente quali cifre giocare, annebbiati da questa estate che sta vivendo le sue ultime giornate, allora arriviamo in vostro soccorso, come se fossimo il genio che esce dalla lampada.

L’unica differenza è che il genio esaudisce i desideri mentre noi ci proviamo, ma senza alcuna garanzia di successo, anzi, con probabilità vicine allo zero. Ma in ogni caso è bene ricordare che la fortuna bacia a caso, a volte anche i più audaci, che significa, coloro che con una semplice schedina da due euro riescono a portarsi a casa il super malloppo da un milione di euro, a differenza invece di chi investe grandi cifre e rimane all’asciutto.

Questi sono i cinque numeri da giocare oggi quindi, leggasi 8, 20, 25, che possiamo ricondurre alla data odierna, con l’aggiunta del 5, il quinto giorno della settimana (venerdì) e come quinta cifra il 55. Profumano di vittoria all’estrazione delle ore 13:00 del Million Day? Lo speriamo tanto.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: