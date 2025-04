Prosegue questa seconda settimana di aprile e con le non si fermano neppure i concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che oggi – ovvero martedì 8 aprile 2025 – ci permetteranno di scoprire una nuovissima serie di numeri vincenti sempre associati a quei ricchissimi premi ai quali ci siamo ormai abbondantemente abituati: un’occasione che dovrete cogliere al volo, specialmente nel caso in cui vogliate cercare di mettere le mani su di un bottino dal valore di 1 milione di euro e per la quale sarete liberi di piazzare scommesse sia entro le ore 13:00 che entro le 20:30, momenti in cui il Million Day sarà protagonista delle sale estrattive Sisal!

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 aprile 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

In entrambi i casi – e ricordate che qui scopriremo i numeri vincenti dell’estrazione delle 13:00, mentre quelli delle 20:30 saranno protagonisti di un altro articolo simile a questo – se voleste giocare al Million Day dovrete necessariamente farlo entro e non oltre 10 minuti prima dell’effettiva estrazione; ma in ogni caso potrete anche decidere fin da subito di piazzare due scommesse (o la medesima, scegliendo la giocata ad abbonamento) chiedendo in ricevitoria due differenti schedine sulle quali vi basterà selezionare la corretta casellina corrispondente all’orario scelto, ovviamente pagandole entrambe nel momento in cui le farete validare.

Million Day, numeri vincenti di oggi 7 aprile 2025/ Scopri l'estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: