Manca sempre meno al momento in cui potremo dire veramente conclusa questa giornata di concorsi, estrazioni e premi grazie al Million Day e all’Extra MillionDay che alle ore 20:30 saranno protagonisti di un nuovissimo sorteggio (speriamo!) milionario che segue di circa una mezzora il trittico lottifero – ovvero Lotto, 10eLotto e Superenalotto – ed anche il primo appuntamento settimanale con l’Eurojackpot; tutto – naturalmente – dopo il primo concorso odierno dello stesso Million Day che alle ore 13:00 ci ha già consegnato la sua primissima cinquina vincente: se steste cercando quest’ultima, sappiate che la troverete in un altro articolo del tutto simile a questo (linkato qui da qualche parte, facilmente riconoscibile); mentre qui ci soffermeremo solamente sull’estrazione serale!

Million Day, numeri vincenti di oggi 8 aprile 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

In attesa dei numeri vincenti del Million Day, vi ricordiamo che in caso di vincita potrete incassare la maggior parte dei vostri premi semplicemente tornando nella ricevitoria in cui avete piazzato la vostra scommessa; ma se la fortuna fosse stata con voi fino all’ultimo e vi avesse garantito il premio da un milione di euro – o anche quello da 100mila protagonista della versione Extra del MillionDay -, allora potrete o andare all’Ufficio Premi di Roma, oppure in una qualsiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo portando (ovviamente) con voi la vostra schedina!

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 aprile 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: