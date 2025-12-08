Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 8 dicembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Dopo lunghe attese e speranze, forse questo mese di dicembre sta iniziando a risvegliare la fortuna con il Million Day che sembra aver ingranato la seconda marcia sbloccando quei premi milionari che per lungo tempo non abbiamo visto assegnare a nessuno dei tanti giocatori che hanno sfidato la sorte nelle ultime settimane: un segnale certamente positivo soprattutto per tutti voi carissimi lettori che in queste ore compilerete le vostre schedine del Million Day, sognando di vivere un fantastico Natale (ormai decisamente imminente!) con un ricchissimo milione di euro in più in tasca!

Quello sblocco della fortuna al quale facevamo riferimento qualche riga fa risale – nel caso in cui non lo sapeste – a un paio di giorni fa, precisamente il 6 dicembre: nel primo dei due concorsi del Million Day di quella giornata – quello che si è tenuto, ovviamente, alle 13:00 -, infatti, sono stati ben due i fortunatissimi vincitori che si sono portati a casa il premio da un milione di euro; centrando (come certamente ben saprete!) l’intera cinquina sorteggiata dalla Dea Bendata!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: