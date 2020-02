Million Day/ Numeri vincenti di oggi 8 febbraio 2020

C’è grande attesa per l’estrazione del Million Day: tra poco conosceremo i numeri vincenti di oggi, sabato 8 febbraio 2020. Avremo un nuovo vincitore milionario? Appena quattro giorni fa, martedì 4 febbraio, è stato registrato il 98° milionario: il fortunato giocatore di Roma si è assicurato 1 milione di euro con la combinazione 9-10-21-28-34. C’è tempo per giocare fino alle ore 18-45, mentre l’estrazione dei numeri vincenti è in programma alle ore 19.00: sarà possibile seguirla in ricevitoria oppure su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito. Giocare al Million Day è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1€ e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi, ed è possibile ricorrere a diversi tipi di giocata. Scopriamo insieme quali sono le opzioni a disposizione dei giocatori del fortunato gioco Lottomatica…

MILLION DAY, ESTRAZIONE 8 FEBBRAIO 2020

Come dicevamo, è possibile comporre diversi tipi di giocate al Million Day: oltre alla giocata singola, la più utilizzata, è possibile ricorrere alla giocata plurima e alla giocata sistemistica. La giocata plurima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Per quanto concerne la giocata sistemistica, occorre fare una distinzione tra tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni), il secondo sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque costi inferiori. Chi sarà il prossimo vincitore milionario del Million Day? La vittoria del jackpot potrebbe permettere ad un fortunato giocatore di cambiare la propria vita e non ci resta che attendere l’estrazione dei cinque numeri vincenti, in bocca al lupo a tutti!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 FEBBRAIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



