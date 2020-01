Million Day/ Numeri vincenti di oggi estrazione 8 gennaio 2020: la cinquina fortunata

MILLION DAY, ESTRAZIONE IN DIRETTA: IL RISULTATO

Vincite straordinarie con Million Day, che è tornato oggi con una nuova estrazione. L’orario dell’appuntamento non è cambiato: scatta alle 19:00 il concorso con l’uscita dei numeri vincenti. E solo dopo scopriremo se la famiglia dei fortunati cresce ancora. Il 2020 infatti ha accolto un nuovo vincitore milionario: il 3 gennaio infatti c’è stata una vittoria a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Qui è stata infatti eseguita la giocata con la cinquina estratta. Così abbiamo accolto il 93° milionario, ma la fortuna non vuole mica fermarsi! Oggi dunque una nuova occasione per dare l’assalto al milione di euro, l’importo massimo che si può vincere giocando a Million Day. Quindi prosegue il viaggio della dea bendata, che ha fatto un bel giro da febbraio 2018, quando è stato lanciato questo gioco. Sul sito ufficiale del MillionDay è stata lanciata una sezione sulle vincite in cui sono pubblicate le foto delle ricevitorie in cui è stato vinto il milione di euro. Una “tournée” incredibile quella della fortuna!

Siete pronti dunque per l’estrazione di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, del Million Day? A differenza di altri concorsi, questo prevede l’uscita dei numeri vincenti alle 19:00. Quindi potreste scoprire di aver vinto tornando a casa dopo una giornata in ufficio, in metro o sul bus, guardando in diretta l’estrazione sull’app MyLotteries. Sicuramente non in auto se siete alla guida! In quel caso infatti concentratevi sul percorso, del resto potete controllare a casa i numeri vincenti di MillionDay, anche perché ve li riportiamo in fondo alla pagina. E con una bella vittoria non sarebbe solo la serata a cambiare volto, ma tutta la vostra vita. Sono tante infatti le cose che si possono fare con un milione di euro, ma al Million Day si vince anche se non si indovinano tutti e cinque i numeri vincenti. Si vincono mille euro se ne indovinate quattro, cinquanta se ne centrate 3 e infine due se ne beccate altrettanti.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 GENNAIO 2020

9 – 23 – 37 – 42 – 50

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Come scegliere i numeri da giocare al Million Day? C’è chi si affida a dei numeri che ritiene fortunati per alcune vicissitudini personali, chi invece al caso. Ma c’è anche chi è attento alle statistiche. In questo caso si può fare riferimento ai numeri ritardatari, una tipologia particolare ma che può tornare utile quando poi ci si ritrova a dover scegliere i numeri della propria giocata. Partiamo allora dai ritardatari. In cima alla classifica c’è il 47 che non si vede da 30 estrazioni. Ha già creato un bel margine sul 18, che invece manca da 25 concorsi. È a quota 24 il 49, mentre il 9 non si vede da 22 appuntamenti. La top five si chiude col 31 che ha collezionato 20 assenze, ma possiamo proseguire. Ci sono infatti tre numeri che hanno accumulato gli stessi ritardi: ci riferiamo a 44, 38 e 30, tutti assenti da 19 estrazioni del MillionDay. E poi c’è il 29, che manca da 18 estrazioni. Concludiamo con il 36 che latita da 14 concorsi. (agg. di Silvana Palazzo)

LA CINQUINA FORTUNATA DEL MILLIONDAY

I numeri vincenti del Million Day sono stati estratti e ora non vedete l’ora di controllarli per scoprire se avete vinto. Chi ha già familiarizzato con questo gioco sa che la vincita massima è di un milione di euro, ma questo vale per la schedina con giocata singola o plurima. Il discorso cambia infatti se è quella sistemistica, perché in questo caso si possono vincere 1.023.080 con una combinazione però da 9 numeri. Ci sono infatti diversi modi per partecipare all’estrazione del MillionDay, quindi se conoscevate solo quello “tradizionale”, ora sapete che potete tentare qualcosa di nuovo. Ricordatevi però che al Million Day si può giocare tutti i giorni, ma dalle 19:05 in poi fino alle 18:45. Questo perché poi alle 19:00 scatta l’estrazione dei numeri vincenti. Di sicuro avete tutto il tempo per preparare la vostra giocata, ora però dovete prendere un po’ per verificare la cinquina fortunata di oggi. Noi invece vi auguriamo buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)



