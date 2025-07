Estrazione Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 8 luglio 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Non si arresta per nessuna ragione la consueta corsa settimanale del Million Day e dell’Extra MillionDay che anche oggi – ovviamente martedì, precisamente il giorno 8 di luglio 2025 – ci permetterà di partecipare alle consuete due estrazioni giornaliere che si terranno allo scoccare delle ore 13 in punto e delle 20:30, sempre puntualissimi: la prima doppia combinazione di numeri vincenti la scopriremo tra queste stesse righe che state già leggendo, ovviamente non rima che si tenga l’estrazione che seguiremo in diretta per voi; mentre le seconde combinazioni vincenti di Million Day ed Extra MillionDay avranno un altro articolo a loro interamente dedicato!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 7 luglio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Se non lo sapeste o non lo ricordaste per qualsivoglia ragione, ci pensiamo (come sempre!) noi a ripetervi ancora una volta che giocare al Million Day è veramente semplicissimo perché partendo dai primi 55 numeri – che trovate tutti elencati nella schedina dedicata a questo concorso – ne dovrete semplicemente scegliere 5 a un costo di appena un euro che vi basterà indicare con una piccola croce; mente al contempo se decideste di pagare 2 euro potrete anche partecipare all’estrazione Extra con la medesima combinazione, ricordandovi ovviamente di selezionare anche l’apposita casella che trovate vicino a quella con i numeri.

Million Day di oggi 7 luglio 2025/ Le cinquine dei numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: