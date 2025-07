Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 8 luglio 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Manca sempre meno tempo per partecipare alla seconda estrazione di questa giornata di martedì 8 luglio 2025 relativa al Million Day e al sempre immancabile Extra MillionDay che ci faranno compagnia nel mentre che procederà la lunga estrazione delle 11 ruote del Lotto, intervallata a sua volta anche dai numeri vincenti del Superenalotto, dell’Eurojackpot, del 10eLotto e del Simbolotto: quella di oggi, insomma, è una giornata potenzialmente veramente molto ricca, con il Million Day che tra tutti i giochi che vi abbiamo elencato è l’unico ad avere una cadenza giornaliera; peraltro con un doppio sorteggio nell’arco delle 24 ore odierne!

In base a quando state leggendo queste righe, sappiate che potreste avere ancora un po’ di tempo per piazzare la vostra scommessa per il Million Day e conquistarvi un potenziale ticket milionario: l’orario in cui si chiuderanno le possibilità di giocare è quello delle 20:20 (ovvero 10 minuti prima dell’estrazione vera e propria) e visto che – specialmente nelle piccola città – potrebbe essere difficile trovare un punto scommessa ancora aperto, vi ricordiamo sempre che potrete anche giocare online semplicemente con l’app MyLotteries (o l’identico sito), oppure siti come Sisal.it o Lottomatica.it; talvolta anche con un bonus di benvenuto per i nuovi iscritti!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 5 – 13 – 23 – 34 – 45

Extra MillionDay: 11 – 21 – 22 – 51 – 55