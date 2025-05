Passate da poche ore le 13:00, quindi la prima estrazione del Million Day, è già tempo di scoprire quali saranno i numeri vincenti della seconda ed ultima estrazione odierna, quella serale, appuntamento fisso post cena (o durante la cena), delle ore 20:30. Come ogni giorno anche oggi, giovedì 8 maggio 2025, avremo la possibilità di giocarci i nostri numeri, speriamo fortunati, per la seconda estrazione serale.

Numeri vincenti Million Day di oggi 8 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Già, ma quali numeri dobbiamo giocare? Molti di voi avranno il loro mini elenco di cinque prescelti stampati nella mente, mentre chiunque non avesse le idee ben chiare e cercasse un aiuto, allora potrebbe giocarsi i numeri che vi stiamo per consigliamo. Si comincia con una cinquina che possiamo definire classica in quanto inerente alla data odierna: essendo oggi l’8 maggio 2025 per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 ci giocheremo il 5, l’8, il 20 e il 25. Ci aggiungiamo anche il 30, per indicare appunto l’orario della giocata. Se cercaste un’altra cinquina allora potreste giocarvi i numeri 20, 26, 35, 40 e infine 47. Chiudiamo con un’ultima cinquina “bassa”, leggasi 10, 16, 21, 25, e infine 30. Cosa dite, vi convincono? Se la risposta è affermativa contiamo si di voi per sbancare il Million Day.

Numeri vincenti Million Day di oggi 7 maggio 2025/ Ecco l’estrazione delle ore 20:30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: