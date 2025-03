E’ tornato il Million Day! E’ sabato 8 marzo 2025, giorno in cui si celebra la festa della donna 2025, ma anche giorno in cui assisteremo alle due classiche estrazioni a cominciare dalla prima che arriverà a brevissimo, quella delle ore 13:00. Cinque i numeri da individuare (o se volete anche dieci), per una cinquina che vale un milione di euro, più un’altra che vale ben 100.000 euro. L’appuntamento da segnarsi in rosso catta fra poco, con la speranza ovviamente di poter gridare al cielo di aver vinto. Ci sarà qualche nuovo fortunato vincitore nelle prossime ore, magari qualcuno che si porta a casa il malloppo?

Lo scopriremo a breve, poco dopo l’estrazione, quando il sito ufficiale del gioco comunicherà quali saranno stati gli eventuali vincitori. Ricordiamo, come sempre, che oltre al milione di euro si può ottenere anche un bel premio “consolatorio” da 100.000 euro, ovviamente nel caso in cui doveste individuare i cinque numeri degli extra Million Day. Ricordiamo che qualora non doveste riuscire a vincere, nemmeno individuando due numeri (la vincita minima), potreste comunque ritentare la fortuna per la seconda estrazione giornaliera in programma, quella delle ore 20:30 sempre di oggi, sabato 8 marzo 2025. Che dire, buona fortuna e speriamo che fra voi che ci leggiate vi sia il fortunato vincitore, o milionario.

SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00 DEL MILLION DAY

Million Day:

Extra MillionDay: