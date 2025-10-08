Scopriamo l’elenco completo dei numeri vincenti, le due cinquine fortunate che saranno sorteggiate alle ore 13:00 di oggi per la giocata del Million Day

Il Million Day torna oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, a partire dalle ore 13:00. Scopriremo fra poco quali saranno i numeri vincenti e le due cinquine fortunate, e nell’attesa che vengano sorteggiati i dieci numeri – cinque più cinque – possiamo andare ad aggiornare l’elenco dei vincitori di questo mese, ottobre 2025, che purtroppo continua a essere “vuoto”. La lista non è infatti ancora stata riempita; di conseguenza, nessun nuovo milionario, grazie al Million Day, si è aggiunto ai 349 che già si sono portati a casa il super premio in questi anni. Possiamo quindi andare a controllare quali sono i numeri ritardatari, quelli che non escono da più estrazioni e che, per la legge dei grandi numeri, potrebbero uscire a breve.

Se si prende in considerazione solo il Million Day, è il numero 1 quello meno frequente, da ben sessantuno estrazioni. Troviamo poi il 45 da cinquanta estrazioni e quindi il 28 da trentaquattro estrazioni. Infine troviamo il 14, latitante da ventinove estrazioni, e il 19, che invece manca da ben ventisei giocate. Se prendiamo in considerazione anche il gioco “costola”, Extra Million Day, i maggiori ritardatari sono in questo caso il 19, che manca da sessanta estrazioni; il 29 non esce invece da quarantanove, poi il 47 da quarantadue giocate e il 55 da trentadue. Infine, fra i meno frequenti, spazio al 25, non estratto da ventiquattro giocate.