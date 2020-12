Million Day/ Numeri vincenti di oggi 9 dicembre 2020

Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020. Siamo alla ricerca del 140esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata a Milano, premiato uno scommettitore che ha puntata su una giocata plurima da 3 euro. In questi minuti è ancora possibile effettuare le ultime giocate del caso: è consentito scommettere fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle varie piattaforme online a disposizione. L’estrazione del Milllion Day, come già evidenziato prima, si terrà alle ore 19.00: è possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre qui su Il Sussidiario vi proporremo la combinazione dorata a fondo pagina.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Milllion Day e concentriamo la nostra attenzione sulle statistiche. In vista dell’estrazione della cinquina vincente, è d’obbligo andare a dare uno sguardo ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: in vetta alla classifica troviamo 2, 20 e 46 con 42 estrazioni. Due numeri condividono la seconda posizione: parliamo di 51 e 55, fermi a quota 41 estrazioni, mentre 27, 31 e 37 procedono con 40 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: re dei latitanti è il 24, che manca all’appello da 41 giorni. Il 9 non si fa vedere da 37 estrazioni, mentre 11 e 15 che non vengono estratti da 32 turni. Non si hanno notizie del 37 da 29 giorni, mentre il 38 è assente da 27 turni. Segnaliamo infine i ritardi del Milllion Day di 52 (26 estrazioni), 43 (24 estrazioni) e 19 (23 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 DICEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



