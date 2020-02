MILLION DAY/ Numeri vincenti estrazione di oggi 9 febbraio 2020

ESTRAZIONE MILLION DAY: GLI AMBI FREQUENTI

Vincere o non vincere, questo è il dilemma: anche per l’estrazione di questa sera al Million Day (per coprire i numeri vincenti vedi qui a fondo pagina) ci sarà una nutrita di schiera di “delusi” e forse qualche fortunello “profeta” dei 5 numeri vincenti appena usciti. Se però volete raccogliere il guanto della sfida della dea bendata non potete che seguire qualche consiglio su eventuali numeri da giocarsi domani sera, magari osservando le statistiche messe a disposizione da Lottomatica: ad esempio, se credete a qualche “destino” dentro i numeri, allora porre attenzione agli ambi frequenti potrebbe darvi qualche idea sui primi 2 numeri da piazzare nella cinquina di domani. Ben 14 volte è uscito dal febbraio 2018 fino a ieri la coppia 4-35, mentre per ben 12 volte si sono visti i seguenti “ambi”: 5-21, 12-19, 18-34, 16-22, 6-18; da ultimo, con frequenza di 11 estrazioni, le coppie predilette sono 31-43, 40-44, 25-43. Avete preso appunti? Perfetto, con la speranza che domani possa magari andar meglio di questa ultima settimana “totalizzante” sul Festival di Sanremo.

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO DEL GIORNO

La notizia non è che Sanremo è finito e neanche la Juventus ha perso, la vera notizia è che oggi prima del Derby di Milano l’appuntamento con le vincite del Million Day è rinnovato: per chi ancora non lo sapesse, il gioco di Lottomatica è quotidiano e ogni giorno dopo le ore 19 è possibile scoprire qui a fondo pagina i 5 numeri vincenti che potrebbero portare al milione di euro “in tasca”. In un’Italia “divisa” tra Sanremo e panico-Coroonavirus, è difficile che l’attenzione si sposti per più di 10 minuti su altro eppure il Million Day ha l’ardire di inserirsi nella serata italiana e piazzare la “novità” (si spera) sul vostro conto in banca. 98 i vincitori milionari finora, perché non 99 da questa sera? L’attesa è molta, la giocata è di fatto sempre la stessa: 5 numeri tra l’1 e il 55, si possono però comporre diversi tipi di puntate dalla singola, alla plurima fino alla sistemistica dove si può generare per l’appunto un sistema integrale scegliendo da 6 a 9 numeri sempre dall’1 al 55.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 9 FEBBRAIO 2020

Ora non resta che attendere e sperare che l’estrazione del Million Day di questa sera possa condurre a risultati ben più alti rispetto agli ultimi tre giorni di “vacche magre” in casa Lottomatica: l’attesa dopo quella per scoprire il vincitore di Sanremo è davvero un’inezia, appena dopo le ore 19 infatti qui sotto ci sarà la consueta combinazione vincente del Million odierno. Se invece volete provare fino all’ultimo una giocata “pazza” ecco che questa statistica qui sotto potrebbe anche farvi comodo: la Dea Bendata è difficile da combattere, ma perché per una volta non seguirla sul suo stesso “campo”? Puntare contro pronostico e scegliere numeri già usciti più volte potrebbe infatti essere la “mossa” giusta per la vostra giocata del Million Day in extremis: a cominciare dal numero 1, già visto per 45 estrazioni in poco meno di due anni, o anche dal 35 uscito per 42 estrazioni complessive, proprio come il 9. La classifica dei numeri frequenti prevede poi con 41 estrazioni già “note” i numeri 40, 10 e 6, mentre a quota 39 estrazioni troviamo il 53, il 44 e il 3. Insomma, avete tratto le vostre “ispirazioni” per l’ultima giocata pre-estrazione?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 FEBBRAIO 2020

7 – 10 – 13 – 31 – 38

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA