Il Million Day non si ferma mai e anche oggi, domenica 9 febbraio 2025, vedrà come al solito la doppia estrazione, a cominciare dalla prima, quella delle ore 13:00. Fra una lasagna, una pasta al forno e un arrosto, saranno molti coloro che butteranno uno sguardo al proprio smartphone per controllare appunto i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Million Day, e chissà che proprie mentre stiano gustandosi qualche bel boccone non diventino rossi di gioia: a quel punto sarà quasi certo una vincita di quelle importanti.

Million Day di oggi 8 febbraio 2025/ Estrazione delle cinquine dei numeri vincenti delle ore 20:30

Ricordiamo infatti che qualora doveste individuare la cinquina fortuna, compresa fra i numeri 1 e 55, a quel punto vi potrete assicurare un bel milione di euro. Qualora invece i numeri individuati fanno parte degli extra Million Day, a quel punto avrete invece vinto 100.000 euro, sicuramente uno stupendo premio di consolazione. Vincere un milione di euro è ovviamente un sogno per ogni videogiocatore, soprattutto per i più incalliti, ma chissà che oggi, per l’estrazione delle ore 13:00, la fortuna non baci proprio voi, che magari giocate da una vita, o che invece non avete mai puntato alcun numero.

Estrazione Million Day, oggi 8 febbraio 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: