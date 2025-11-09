E' tutto pronto per andare a giocare anche oggi al Million Day ma soprattutto a scoprire i numeri vincenti dell'estrazione del 9 novembre 2025 ore 13:00

Il Million Day è tornato, o meglio, sta per ritornare. In questa domenica 9 novembre 2025 dal clima tipicamente autunnale ma senza particolari fenomeni avversi, stiamo per scoprire quali saranno i numeri vincenti della prima estrazione odierna, quella delle ore 13:00. Sapete già cosa stiamo per dirvi vero? Che anche oggi abbiamo controllato il sito ufficiale del Million Day scoprendo che non c’è alcun nuovo vincitore. Anche nelle due giocate di ieri, quindi, nessuno è riuscito ad avere la meglio “sul banco”, di conseguenza bisognerà fare anche oggi gli scongiuri sperando che qualcuno possa portarsi a casa il milione di euro associato ai cinque numeri del Million Day.

Uno dei trucchi che vi consigliamo spesso e volentieri per tentare la fortuna è quello di puntare sui numeri più frequenti di questo gioco, che se anche non dovessero garantirvi il milione di euro, potrebbero permettervi magari di portarvi a casa qualcuno degli altri 3 premi in palio, a cominciare ad esempio dai 1.000 euro associati ai 4 numeri azzeccati sia al Million Day che all’Extra Million Day.

I numeri che escono maggiormente sono di preciso il 54, 25, 17, 52 e 35 per il primo, nonché il 6, il 32, il 19, il 24 e il 41 per il secondo. Sapete già quindi cosa dovete fare: provate a giocarvi queste due cinquine e chissà che il trucco non funzioni davvero. Se doveste vincere fateci un fischio però.