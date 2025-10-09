Scopriamo i numeri vincenti del Million Day di oggi, 9 ottobre 2025, l'estrazione delle ore 13:00 con le cinquine fortunate sta per arrivare

Stanno per arrivare le ore 13:00, orario in cui ci sarà la prima estrazione di oggi del Million Day, in questo giovedì 9 ottobre 2025. Si comincia quindi molto presto, con i 5 numeri compresi fra l’1 e il 55 che potrebbero far felice qualche nuovo italiano, ricordando che fino ad oggi sono stati ben 349 i milionari grazie al Million Day. Come stiamo facendo da qualche giorno a questa parte, vogliamo scoprire anche oggi quali sono i numeri più frequenti al gioco del milionario, ovvero, quelli che sono stati sorteggiati più volte negli ultimi 7 anni di estrazioni.

In vetta troviamo il numero 54, che è stato estratto per ben 213 estrazioni. Segue a debita distanza il 25, con 195 estrazioni, mentre insegue a ruota il 17, a quota 193 estrazioni. Subito dietro il 52 con 192 estrazioni, e infine, in quinta posizione, il 7, con 186 giocate. Se invece voleste giocare anche il concorso Extra Million Day, quello che permette di portarsi a casa 100.000 euro, allora i numeri più frequenti sappiate che sono il 6, con 191 giocate, seguite dal 41 a quota 18 estrazioni. La stessa frequenza ha ottenuto il 19, mentre il per il 48 si scende a quota 183, così come il 24. Una mossa furba potrebbe essere quindi quella di giocarsi questi dieci numeri più frequenti, magari pescandone cinque in questo mazzo, e puntarci i propri soldi: chissà che non escano tutti assieme.