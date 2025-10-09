Torna il Million Day con l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 9 ottobre 2025: ecco i numeri vincenti, le due cinquine fortunate odierne

Il Million Day sta per tornare e dopo l’estrazione classica delle ore 13:00 anche questa sera, alle ore 20:30 di questo 9 ottobre 2025, si terrà la seconda giocata. Il regolamento ovviamente non cambia, con l’obiettivo di beccare i cinque numeri estratti compresi dall’1 al 55 che valgono un milione di euro o eventualmente 100.000 nel caso in cui si giocasse anche il concorso Extra Million Day.

L’elenco dei vincitori continua a latitare in questo mese di ottobre 2025 e nonostante siano ormai passati quasi dieci giorni dall’inizio del mese, nessun nostro connazionale si è ancora portato a casa il grande malloppo. Chissà che quindi oggi non sia la volta buona, magari giocandosi i numeri ritardatari, quelli che da più tempo non escono durante le due estrazioni giornaliere del Million Day.

In vetta all’elenco continua ad esserci il numero 1, che manca da ben 63 estrazioni, mentre in seconda posizione, a debita distanza, troviamo il 45, con 52 estrazioni Medaglia di bronzo per il numero 28, che manca da ben 36 giocate. La medaglia di legno spetta invece al 14, con 31 estrazioni, e infine il 19, latitante da 28 giocate. Se volete rischiare il tutto per tutto potreste scegliere questi 5 numeri e giocarveli puntando due euro, ma attenzione perchè se dovessero uscire tutti insieme sarebbe a dir poco clamoroso.

L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 2 – 7 – 12 – 24 – 26

Extra MillionDay: 9 – 16 – 33 – 42 – 51

