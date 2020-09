Million Day/ Numeri vincenti di oggi 9 settembre 2020

Million Day riprende la sua marcia e oggi torna con una nuova estrazione. L’obiettivo resta sempre lo stesso, cioè quello di regalare una vincita milionaria ad almeno un giocatore. L’assalto negli ultimi tempi è andato a vuoto: in questo mese di settembre non c’è stata, infatti, nessuna vincita per quanto riguarda il tanto ambito “5”. L’ultimo premio milionario del Million Day è stato assegnato il 20 agosto, quando in realtà sono stati centrati ben due “5”. A fare festa sono stati i Comuni di Guanzate (CO), grazie ad un sistema integrale, e Castagnole Delle Lanze (AT). Oggi quale città farà festa? Lo scopriremo dopo le 19, dopo che saranno resi disponibili i numeri vincenti. Sarà il momento decisivo per capire se qualcuno avrà centrato la cinquina fortunata. Ma vi ricordiamo che si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione del Million Day, quindi non lasciatevi sopraffare dallo sconforto in caso di mancato “5”, ma attenzione a ogni numero.

I NUMERI RITARDATARI

Si avvicina il momento fatidico: l’uscita dei numeri vincenti del Million Day con l’estrazione di oggi, mercoledì 9 settembre 2020. Non vediamo l’ora di scoprire la cinquina fortunata, intanto dobbiamo accontentarci di quelli ritardatari. Al primo posto troviamo il 18, che manca da 35 estrazioni. Secondo posto invece per il 22, che di estrazioni ne ha saltate 31. Terzo posto condiviso da due numeri ritardatari: 15 e 42, entrambi assenti per 26 estrazioni. Fuori dal podio il 23, che hanno accumulato 25 ritardi, mentre il 49 ha raggiunto i 23 ritardi. A seguire il 32, che ha saltato 22 estrazioni del Million Day. Una in più del 24. A chiudere la top ten un trittico di numeri che ha accumulato lo stesso numero di assenze. Ci riferiamo a 17, 44 e 45 che hanno accumulato 20 estrazioni di ritardo. Chissà se nella cinquina fortunata di oggi ci sarà spazio per uno di questi numeri ritardatari… (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE MILLION DAY, I NUMERI FREQUENTI

A proposito di numeri: in attesa di quelli vincenti del Million Day, diamo uno sguardo alle statistiche. Concentriamoci, ad esempio, sui numeri frequenti, quelli che abbiamo avvistato maggiormente tra le cinquine fortunate di questo gioco. Al primo posto c’è 43 con 107 frequenze, al secondo posto 19 a quota 103, mentre al terzo posto, sul gradino più basso del podio, troviamo 53 che è diventato “centenario” per quanto riguarda le frequenze. Fuori dal podio, al quarto posto, il 37 con 98 frequenze, due in più del 18. La top ten è poi completata da cinque numeri del Million Day che hanno accumulato lo stesso numero di frequenze. Si tratta di 14, 35, 20, 40 e 6, tutti e cinque a quota 94 frequenze. Ma come abbiamo imparato nel corso di questi mesi, si tratta di una classifica provvisoria, che tende a cambiare estrazione dopo estrazione. E lo stesso potrebbe accadere stasera in occasione del nuovo appuntamento del Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 SETTEMBRE 2020

