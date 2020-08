Million Day/ Numeri vincenti di oggi dell’estrazione 7 agosto 2020

La settimana sta per volgere al termine, ma il Million Day di certo non si ferma: è tutto apparecchiato per la nuova estrazione dei cinque numeri vincenti, concorso valido per oggi, sabato 8 agosto 2020. Tantissimi giocatori in questi minuti stanno effettuando le ultime scommesse: ricordiamo che è consentito giocare fino alle ore 18.45 ed è possibile farlo in ricevitoria, tramite l’applicazione My Lotteries ed ovviamente sulle piattaforme online. Siamo alla caccia del 117esimo vincitore milionario della storia del Million Day: l’ultima maxi-vincita risale a domenica 2 agosto 2020, premiato un fortunato scommettitore di Cologno al Serio, provincia di Bergamo. L’estrazione della cinquina dorata è in programma alle ore 19.00: potrete seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre a fondo pagina potrete subito trovare la combinazione che vale 1 milione di euro…

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. É tempo di andare a scoprire com’è possibile comporre le proprie giocate. Partiamo dalla giocata base, ovvero la giocata singola: è sufficiente scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Poi abbiamo la possibilità di ricorrere alla giocata plurima, che prevede la compilazione all’interno della stessa schedina di più giocate singole. Poi c’è la giocata sistemistica, che consente di scegliere da sei a nove numeri, per poi selezionare la tipologia di sistema tra integrale e ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole, fino a un massimo di 126, mentre il sistema ridotto sviluppa solo una parte delle giocate singole. A tra poco per l’estrazione dei cinque numeri vincenti…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 AGOSTO 2020

