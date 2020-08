MILLION DAY/ Numeri vincenti 12 agosto 2020: estrazione della cinquina di oggi

Pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, ed è possibile controllare la cinquina che vale 1 milione di dollari a fondo pagina. Conosceremo oggi il 118esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica? Tra pochi minuti potremmo scoprirlo, ma nel frattempo vi ricordiamo che è possibile portarsi a casa alcuni interessanti premi secondari: chi indovina quattro numeri vince 1.000 euro, chi azzecca tre numeri si assicura 100 euro, mentre chi becca solo due numeri si deve accontentare di 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta che darvi appuntamento a domani, giovedì 13 agosto 2020, per una nuova estrazione del Million Day! E buona fortuna! (Aggiornamento di MB)

CI SARÀ UNA NUOVA VINCITA MILIONARIA?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: siamo pronti per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 12 agosto 2020. Appena due giorni fa, lunedì 10 agosto, è stata registrata la 117esima vittoria milionaria della storia del gioco targato Lottomatica: premiato un fortunato scommettitore di Busto Garolfo, provincia di Milano, che si è assicurato il maxi-jackpot grazie ad un sistema integrale di 9 numeri. Adesso è partita la caccia alla 118esima vittoria del milione di euro messo in palio dal Million Day ed è possibile effettuare le ultime scommesse per tentare la fortuna: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 è invece in programma l’estrazione della cinquina dorata, che sarà trasmessa su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione della cinquina milionaria, è tempo di andare a scoprire quali sono le principali statistiche del Million Day. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: il 49 continua a guardare questa speciale classifica con le sue 42 estrazioni. Medaglia d’argento all’1, con 41 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 35, con le sue 40 estrazioni. Il 14 vanta una frequenza di 39 estrazioni, mentre troviamo ben quattro numeri a quota 38 estrazioni: 2, 24, 40 e 51. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: il 41 è il re dei latitanti, assente dalla cinquina da 47 giorni. Non si hanno notizie del 51 da 29 turni, mentre 3 e 13 non vengono estratti da 26 concorsi. 14 e 46 mancano all’appello da 25 estrazioni, mentre 43 e 34 vantano rispettivamente un ritardo di 23 e 21 turni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 12 AGOSTO 2020

13 – 21 – 29 – 34 – 36

