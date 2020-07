Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 12 luglio 2020

Nuovo appuntamento col Million Day, che torna oggi con una nuova estrazione. La domenica è tradizionalmente una giornata di pausa, ma non per il gioco che premia chi indovina i numeri vincenti con un milione di euro. Chi può prendersi una vacanza è l’eventuale vincitore, perché MillionDay prosegue la sua marcia senza sosta. E infatti puntualmente si tiene oggi il nuovo concorso che regala la nuova cinquina fortunata. Giocare è molto semplice: bisogna scegliere 5 numeri su 55 e poi aspettare il momento dell’estrazione giornaliera. Non avete voglia di recarvi in tabaccheria? Poco male, perché si può giocare anche online. Il costo della giocata è di un euro, che può portare nelle vostre tasche un milione di euro! Dovranno essere molto capienti per contenere tanta ricchezza… Scherzi a parte, al Million Day si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti, ma ovviamente l’importo del premio cambia a seconda dei numeri che sono stati centrati.

MILLION DAY, L’ULTIMA GRANDE VINCITA

La fortuna non va in vacanza col Million Day, anzi ogni pomeriggio fa il suo viaggio tra l’Italia provando a premiare quei giocatori che sono in grado di indovinare la cinquina fortunata del giorno. L’ultimo concorso memorabile risale a mercoledì 8 luglio, quando abbiamo avuto ben due vincite milionarie. Una a Milano, l’altra a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Quindi i milionari sono 110. In quell’occasione furono vinti anche ben 148 premi da mille euro in tutta Italia. Una giornata particolarmente fortunata, con la dea bendata che si diede un gran bel da fare per accontentare il più possibile i giocatori. E chissà se anche l’estrazione di oggi si rivelerà fortunata, magari non allo stesso modo, ma comunque con un fortunato vincitore di un milione di euro. Ma per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova estrazione del MillionDay e sperare che sia un’altra di quelle fortunate.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 12 LUGLIO 2020

12 – 17 – 37 – 43 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



