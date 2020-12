MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri l’estrazione di oggi 13 dicembre 2020, la combinazione vincente!

I nuovi numeri vincenti del Million Day sono stati estratti alle 19.00 in punto ed anche questa domenica 13 dicembre hanno permesso a molti appassionati di sognare di poter vincere il premio massimo da un milione di euro. Adesso, dopo aver messo in fila i cinque numeri ed atteso “l’ora x” non ci resta che procedere con la consueta verifica. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo e incrociato le dita, siamo pronti a confrontare i numeri giocati con quelli appena estratti e che potrete trovare nella nostra pagina dedicata alla lotteria a premi fissi di Lottomatica. Se avete bisogno di controllare con maggiore attenzione i numeri appena estratti avrete diverse possibilità legate alla verifica: chi ha giocato online troverà dalle 19.00 nella home del sito del Million Day il visore con l’animazione dell’estrazione e successivamente il responso della propria giocata. In alternativa è possibile verificare le eventuali vincite anche dall’App Lotto così come alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Nell’attesa di scoprire se rientrerete nell’Olimpo dei milionari proprio questa sera, a voi il nostro più grande in bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 DICEMBRE 2020

15 – 32 – 34 – 47 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CHI VINCERÀ IL NUOVO PREMIO MILIONARIO?

Siamo giunti alla nuova estrazione del Million Day di oggi 13 dicembre ed anche di domenica, nel giorno festivo della settimana, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica non si ferma. I nuovi numeri vincenti ci attendono ma prima di scoprire quale cinquina ci sorprenderà a partire dalle ore 19.00 non ci resta dare uno sguardo all’andamento del gioco sul piano delle vincite. Ricordiamo infatti che la vincita massima è sempre pari ad un milione di euro e la si può ottenere centrando tutti e cinque i numeri estratti ogni giorno al Million Day . Questo dicembre al momento non si è dimostrato particolarmente generoso dal momento che la sola vincita (la prima di dicembre) è stata realizzata a Milano contribuendo in tal modo a far salire il numero dei vincitori milionari complessivi a ben 139 dall’inizio del gioco, ovvero da febbraio 2018. In tutto però il Million Day ha distribuito premi in tutta Italia, da Nord al Sud, per ben oltre 301 milioni di euro. Ricordiamo che oltre alla vincita massima da un milione ce ne sono altre comunque interessanti, come quella da mille euro che si può ottenere mettendo a segno 4 numeri su cinque, oppure da 50 euro che va a chi indovina il “3” ed infine 2 euro per il “2”.

MILLION DAY, COME SI GIOCA

Giocare al Million Day resta sempre estremamente semplice in quanto, al costo di un solo euro, basta scegliere 5 numeri da una rosa da 1 a 55 e metterli in schedina. Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45, dal momento che 15 minuti dopo si consuma puntuale una nuova estrazione quotidiana della lotteria a premi fissi di Lottomatica. Chiaramente per giocare al Million Day si può scegliere di farlo come di consueto presso le tradizionali ricevitorie fisiche oppure si può scegliere di eseguire il gioco online o via app My Lotteries. Ogni giocatore può poi scegliere se eseguire la classica giocata singola che permette di compilare la schedina con i 5 numeri al costo di un solo euro, oppure se tentare la fortuna con la giocata plurima dove nella medesima schedina possono essere inserite fino a 10 giocate singole con possibilità di abbonarsi fino ad un massimo di 5 estrazioni. I più audaci possono tentare la sorte al Million Day puntando alla giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri generando da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole e con possibilità di abbonarsi per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

