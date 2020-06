Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 14 giugno 2020

Pubblicità

Il Million Day torna oggi con una nuova estrazione (controlla a fondo pagina i dati). Un appuntamento quotidiano quello con i suoi numeri vincenti, che anche oggi possono regalare vincite importanti ai tanti appassionati che seguono con attenzione questo gioco. L’obiettivo è centrare la cinquina fortunata per diventare il nuovo milionario. Si tratta di un traguardo che non viene tagliato dal 5 giugno, giorno in cui abbiamo accolto il 107esimo fortunato vincitore milionario del MillionDay. A far festa in quell’occasione è stata Legnano, in provincia di Milano. Chissà dove si sposterà la dea bendata stasera, se deciderà di premiare qualcuno di voi con l’ambitissima vincita da un milione di euro. Ma vi ricordiamo che a Million Day si vince anche indovinando 4, 3 o anche solo 2 numeri vincenti. L’importo vinto ovviamente cambia a seconda dei numeri indovinati, ma tenete comunque gli occhi aperti perché potreste vincere somme che fanno comunque comodo.

MILLION DAY, I PREMI E COME SI GIOCA

Con il 5 si vince un milione di euro, ma col 4 si può ottenere un premio di mille euro, che di questi tempi fanno sicuramente comodo. Invece 50 euro è il premio riservato a coloro che centrano il 3, devono accontentarsi di 2 euro coloro che indovinano solo due numeri tra quelli vincenti del Million Day. Condizioni chiare e semplici proprio come le modalità di partecipazione all’estrazione di questo gioco Lottomatica. Basta scegliere infatti 5 numeri tra 1 e 55 compresi giocando un solo euro. Se non abete voglia di scegliere ripetutamente i numeri da giocare, potete anche optare per l’abbonamento per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 20. Dove si può giocare a Million Day? Potete compilare la schedina cartacea in ricevitoria o usare quella digitale sull’App Lotto. In questo caso, dovrete mostrare al ricevitore la scherma col QR-Code e effettuare solo il pagamento. Ma potete anche giocare online tramite il conto gioco sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza, oltre che sull’App Lotto.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 GIUGNO 2020

1 – 12 – 16 – 46 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/)



