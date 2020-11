MILLION DAY/ Numeri vincenti: l’estrazione di oggi 15 novembre 2020

I nuovi numeri del Million Day di oggi 15 novembre sono appena stati messi a segno. La combinazione con la quale si va a chiudere il weekend aprendo alla speranza di un cambiamento radicale grazie all’attesa vincita milionaria porterà adesso migliaia di appassionati a compiere la fatidica verifica che permetterà di valutare quanto la Dea Bendata sia stata clemente in questa domenica di metà novembre. Come poter scoprire se la fortuna ha bussato alla nostra porta? Intanto scorrendo di poco la nostra pagina troverete la cinquina estratta che potrete confrontare con i numeri presenti sulla vostra schedina. In alternativa, ecco come potrete scoprire quanto sia stata fortunata l’ultima giocata: dalla pagina “Verifica vincite” presente sul sito ufficiale del Million Day si potrà inserire il numero di serie e scoprire l’esito. In alternativa, attraverso l’App My Lotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Inoltre sarà possibile connettersi, in caso di giocata online, al sito del Million Day e assistere dalle 19 all’animazione dell’estrazione: subito dopo espandendo il visore sarà disponibile anche l’esito della giocata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 15 NOVEMBRE 2020

7 – 10 – 12 – 19 – 20

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: NUMERI RITARDATARI E NUMERI FREQUENTI

Perchè farsi ispirare ogni giorno dalle statistiche del Million Day? Perchè l’affascinante mondo dei numeri può regalare interessanti spunti di riflessione, a partire dai numeri ritardatari. Se infatti non abbiamo a disposizione i cinque numeri da mettere in schedina, possiamo sperare di poter intercettare nella nuova giocata quelli che si fanno attendere da più tempo. Nel dettaglio, il numero 53 è in cima alla classifica dei numeri ritardatari da ben 58 estrazioni, seguito poi dal 3 che di estrazioni ne ha collezionate ben 45. A farsi attendere da 41 concorsi della lotteria targata Lottomatica è invece il 22 che ricopre il gradino più basso del podio. Appena fuori dalla top 3 troviamo il 7 mancanti da 39 estrazioni; a 31 estrazioni mancanti vi è invece il numero 35 mentre il 34 latita da ben 25 estrazioni. Cosa accade invece sul piano dei numeri frequenti? Spostando l’attenzione su questo secondo affascinante universo troviamo in cima il numero 51 presente da 42 estrazioni; a quota 41 estrazioni si fanno notare ben due numeri, il 37 ed il 16 mentre il terzo posto del podio, con 40 estrazioni all’attivo, troviamo svariate presente: 33, 17, 2. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SCOPRIAMO SE CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE

Siamo arrivati nel giorno festivo della settimana, ma il Million Day non va in vacanza: l’appuntamento quotidiano con la lotteria a premi fissi di Lottomatica si riconferma anche oggi, domenica 15 novembre 2020. Alle ore 19.00 scopriremo quindi quali saranno i nuovi numeri vincenti, ovvero la cinquina che torna a far sognare migliaia di concorrenti i quali puntano tutti ad un solo obiettivo comune: intercettare la combinazione che possa portare alla vincita super da un milione di euro. Ad oggi sono state 135 le vincite milionarie messe a segno da febbraio 2018, ovvero dall’inizio dell’appassionante gioco a premi. L’ultima vincita milionaria è stata realizzata lo scorso 4 novembre a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, grazie ad un sistema integrale che mette in gioco 8 numeri. Questa è stata la terza vincita milionaria consecutiva realizzata in Lombardia grazie al Million Day! Ad oggi la lotteria a premi fissi ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 297 milioni di euro. Questa sera potrà arrivare la nuova vincita maxi?

MILLION DAY, LE REGOLE PER GIOCARE

Cinque numeri potranno cambiare la vita dei concorrenti più fortunati del Million Day che riusciranno a centrarli nell’ambito della nuova giocata di oggi, 15 novembre 2020. Solo dalle 19.00 in poi scopriremo quale sarà la nuova cinquina, ma prima di ciò ripercorriamo le regole basilari per riuscire a mettere a segno una delle vincite milionarie messe in palio ogni giorno. Intanto occorre scegliere cinque dei propri numeri fortunati da una rosa da 1 a 55 e sperare di centrare l’intera combinazione estratta. Il primo premio non è il solo messo in palio dal gioco di Lottomatica ma si potrà sperare anche di intercettare la vincita da mille euro grazie al “4”. In alternativa si scende al premio di 50 euro con il “3” fino al premio di consolazione realizzabile con il “2” e pari ad 2 euro, ovvero il costo di una doppia giocata singola. In alternativa sarà possibile eseguire una giocata plurima che permette di mettere in schedina più giocate singole oppure – per i più esperti – esiste la giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare poi il tipo di sistema tra Integrale e Ridotto. Quest’ultima modalità permette anche di poter vincere un premio massimo pari a 1.023.080 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA