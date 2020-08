Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 16 agosto 2020

Un nuovo appuntamento con il Million Day è in programma nella prima serata di oggi 16 agosto, all’indomani della festività del Ferragosto che però non si è rivelata particolarmente fortunata. Alle 19.00 in punti, dunque, sarà possibile controllare in fondo a questa pagina la sequenza di cinque numeri vincenti che rappresentano la combinazione fortunata estratta e che potrebbe portare a far vincere un milione di euro al fortunatissimo concorrente. L’ultima vincita milionaria risale allo scorso lunedì 10 luglio, quando a Busto Garolfo in provincia di Milano, è stata centrata la ricca 117esima vincita dall’inizio del concorso ad oggi. La lotteria a premi fissi targata Lottomatica, dunque, continua a far crescere l’elenco dei vincitori milionari ma non mancano le eccellenti vincite realizzate anche con il “4” del valore di mille euro. Incredibile pensare come la vita di molti appassionati giocatori possa cambiare con un solo euro! Con il “3” la vincita garantita è pari a 50 euro mentre è di appena 2 euro il premio di consolazione che andrà nelle tasche di chi intercetta appena due numeri della cinquina vincente.

MILLION DAY, LE MODALITÀ DI GIOCO

Fino a 15 minuti prima dello scoccare delle 19.00 sarà comunque possibile tentare la fortuna ed eseguire una nuova giocata al Million Day. Le modalità di gioco sono molteplici: si passa dalla classica giocata singola che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri con importo fisso di un euro, alla giocata plurima che permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole ciascuna composta da 5 numeri e al costo di un solo euro. C’è poi la giocata sistemica per i più esperti e che permette di scegliere a sua volta due tipi di sistema tra Integrale e Ridotto. Per giocare non mancano le tre modalità: in ricevitoria oppure online. Alcune ricevitorie nella giornata di oggi, domenica 16 agosto potrebbero essere chiuse o in ferie. In tal caso si potrebbe optare per la giocata sul sito Lottomatica oppure tramite l’app My Lotteries che permette di eseguire la giocata, verificare le eventuali vincite e preparare le successive giocate oltre che guardare in diretta l’estrazione delle 19.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 AGOSTO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



