MILLION DAY/ Numeri vincenti 19 luglio 2020: scopri l’estrazione di oggi

Si è da poco conclusa la nuova estrazione del gioco Million Day anche per questa domenica accendendo i riflettori sulle possibili vincite. Chi è riuscito, infatti, a centrare i cinque numeri della combinazione estratta si porterà a casa l’interessante cifra di un milione di euro che potrebbe contribuire a cambiare radicalmente la propria vita. Fino ad oggi il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 254 milioni di euro. Oltre al primo premio – ovviamente il più ambito – il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. Ma dove è possibile verificare l’eventuale vincita? In fondo alla pagina troverete i cinque numeri estratti nell’ultimo appuntamento settimanale ma le possibilità sono molteplici. Chi ha eseguito la propria giocata online, potrà visualizzare l’animazione dell’estrazione in diretta delle 19:00 direttamente nella home del gioco Million Day. L’estrazione sarà però visibile anche in ricevitoria e tramite App Lotto attraverso la funzione “verifica vincite”: basterà inserire, in questo caso, il numero seriale riportato sullo scontrino di gioco. Infine anche attraverso la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CHI SI AGGIUDICHERÀ IL MILIONE DI EURO?

Il Million Day non va in vacanza ed anche in questa domenica 19 luglio 2020 torna puntuale alle ore 19.00 con una nuova estrazione che potrebbe rendere speciale questa giornata festiva, in vista dell’inizio della settimana in partenza. L’obiettivo dei numerosi appassionati del nuovo gioco Lottomatica resta quello di centrare la cinquina dorata che permette di incassare la cifra stratosferica di un milione di euro. Un vero e proprio sogno per i tanti italiani che si ritrovano ad affrontare con non poche difficoltà la ripartenza dopo la crisi legata al lockdown e che continua ad avere ancora oggi degli strascichi importanti. Intanto segnaliamo subito che mercoledì 8 luglio sono state realizzate ben due vincite milionarie rispettivamente a Milano e a Vallo della Lucania (SA), facendo così salire in un solo giorno a 110 il numero di milionari entrati di diritto nella rosa dei super vincitori del Million Day. Nella medesima giornata sono stati messi a segno anche 148 premi da 1000 euro in tutta Italia realizzati centrando quattro numeri della combinazione vincente. Ogni giorno, tuttavia, potrebbe essere quello baciato dalla Dea Bendata, quindi anche questa domenica potrebbe portare delle sorprese inaspettate!

MILLION DAY, COME ESEGUIRE LA PROPRIA GIOCATA

Il Million Day rappresenta la lotteria a premi fissi di Lottomatica più amata dagli italiani. La semplicità con la quale è possibile giocare e sfidare la sorte ha reso questo gioco molto apprezzato negli ultimi due anni, anche alla luce dei molteplici premi a disposizione. Non si vince, infatti, sono centrando il ricco “5” del valore di un milione di euro, ma è possibile incassare un premio, seppur esiguo, anche solo indovinando due numeri della combinazione estratta. Per giocare basterà scegliere cinque numeri da 1 a 55 e incasellarli nella propria schedina anche giocando online. In tal caso sarà sufficiente registrarsi e giocare al Million Day attraverso il sito di Lottomatica che mette a disposizione dei propri utenti anche un bonus di benvenuto fino a 10 euro. Interessante anche l’app My Lotteries che permette di poter assistere in diretta all’estrazione giornaliera delle ore 19.00, preparare la propria giocata in tutta tranquillità e consultare le utili statistiche, fino a permettere la verifica in tempo reale del proprio scontrino.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 19 LUGLIO 2020

10 – 18 – 21 – 40 – 43

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



