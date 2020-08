MILLION DAY/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi 2 agosto 2020: scopri la cinquina

É arrivato il momento di prendere le schedine in mano ed effettuare le verifiche del caso: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, domenica 2 agosto 2020, ed a fondo pagina è possibile controllare la cinquina che potrebbe cambiare la vita di ogni scommettitore. Come ormai ben sappiamo, chi indovina la cinquina vincente si porta a casa 1 milione di euro, ma sono previsti anche dei premi secondari: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne azzecca tre su cinque si porta a casa 100 euro, mentre chi ne becca due su cinque si deve accontentare di 2 euro. Se non siete riusciti ad aggiudicarvi il maxi jackpot non disperate: pensate la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761, non è una cosa così immediata. In attesa di scoprire se incoroneremo il 116esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di lunedì 3 agosto 2020. (Aggiornamento di MB)

A QUANDO RISALGONO LE MAXI VINCITE?

Si chiude la settimana, ma il Million Day non si ferma: appuntamento alle ore 19.00 con l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, domenica 2 agosto 2020. Le ultime maxi-vittorie risalgono al 23 luglio 2020, quando vennero premiati ben quattro giocatori (tre a Mondragone e uno ad Ancona): conosceremo oggi il 116esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica? Tra poco lo scopriremo, ma prima è ancora attiva la possibilità di effettuare le ultime scommesse: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi si terrà invece l’estrazione della cinquina dorata: a fondo pagina potrete trovare la cinquina dorata, in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Manca una manciata di minuti all’estrazione del Million Day dell’1 agosto 2020 e c’è tempo per ultimare le ultime giocate. Scommettitori alle prese con gli ultimi numeri per tentare la fortuna, ma quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica? In tutto sono tre: la singola, la plurima e la sistemistica. La giocata singola è la classica giocata base: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1€. La giocata plurima invece onsente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€. Infine, la gioca sistemistica: questa permette di scegliere da sei a nove numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e Ridotto (sviluppa una parte delle giocate singole).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 AGOSTO 2020

1 – 30 – 33 – 49 – 54

