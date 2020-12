Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 20 dicembre 2020

QUANTI SONO I VINCITORI MILIONARI DEL MILLION DAY?

Nella estrazione domenicale che precede il Natale, oggi 20 dicembre 2020 è tempo di un nuovo appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Da febbraio 2018 ad oggi, il Million Day continua a distribuire ricchi premi. Il numero dei vincitori che hanno ottenuto il primo premio del valore di un milione di euro è salito a quota 144, l’ultimo realizzato venerdì 11 dicembre quando è stato registrato il record di vincite in un unico giorno. Sono stati ben cinque i premi da un milione di euro distribuiti in tutta Italia, per non parlare delle 264 vincite da 1000 euro che hanno arricchito le tasche di tanti fortunatissimi giocatori! In tutto il Million Day ha distribuito da Nord a Sud la bellezza di oltre 306 milioni di euro appassionando di settimana in settimana un numero sempre più alto di concorrenti. Ricordiamo infatti che oltre al ricco “5” sono interessanti anche le categorie secondarie, in particolare il “4” che permette di vincere mille euro, passando al “3” del valore di 50 euro e fino al “2” da 2 euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 DICEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, ECCO COME SI GIOCA

Il Million Day nell’ultimo periodo e in particolare nel mese di dicembre è stato particolarmente generoso con i suoi numerosi concorrenti. Oggi, a partire dalle ore 19.00 torna con una sua nuova estrazione super attesissima che potrebbe portare sotto l’albero di Natale un nuovo premio da un milione di euro. Come tentare la fortuna? Giocare al Million Day è estremamente semplice in quanto basta mettere in fila sulla propria schedina di gioco al corso di un euro ben cinque numeri preferiti scelti da una rosa da 1 a 55. Oltre alla giocata singola sarà possibile procedere anche con la giocata plurima o con quella sistemica, quest’ultima pensata per i giocatori più esperti e che ambiscono ad un premio addirittura superiore a 1 milione di euro. Per giocare al Million Day c’è tempo ogni giorno fino alle 18.45 e poi dalle 19.05 direttamente per il giorno successivo. Oltre a recarsi nella tradizionale ricevitoria si può sempre giocare online o attraverso l’affidabile app My Lotteries.

