Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 26 luglio 2020

Million Day torna oggi con una nuova estrazione e la speranza di veder assegnati tanti altri premi. Potrebbe esserci spazio anche per qualche record, come quello di giovedì scorso, quando sono state centrate in una sola estrazione ben 4 vincite milionarie, di cui tre nella stessa città, cioè Mondragone (CE). L’altra invece ad Ancona. Ma tante furono anche le vincite da mille euro: ben 126. Oggi, domenica 26 luglio 2020, si può scrivere allora un’altra pagina storica di questo gioco. A patto ovviamente di indovinare tutta la cinquina di numeri fortunati che verrà estratta. C’è tempo fino alle 18:45 per partecipare all’estrazione del giorno, perché poi alle 19:00 scatta il grande momento, quello più atteso, cioè l’uscita dei numeri vincenti. E quindi dalle 19:05 ripartono le giocate, ma per l’estrazione del giorno dopo. Se non avete voglia di recarvi in ricevitoria o siete impossibilitati, allora sappiate che potete fare online la vostra giocata, tramite conto gioco, e su App Lotto.

MILLION DAY, COME VERIFICARE GIOCATA

Come seguire l’estrazione in diretta? Se avete effettuato online la vostra giocata, potete seguire l’animazione dell’estrazione in diretta proprio dall’homepage del gioco Million Day. Basta espandere il visore su “estrazione di oggi” per visualizzare l’animazione sul display più grande, sotto poi trovate la vostra giocata per l’estrazione in questione con il relativo esito. Ma potete anche verificarlo in ricevitoria, sul sito del Million Day e sull’App Lotto che offre la funzionalità “verifica vincite”. Quindi non dovete fare altro che inserire il numero seriale riportato sullo scontrino di gioco. In alternativa c’è la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Noi saremo pronti a seguire il concorso di oggi del Million Day per riportarvi i numeri vincenti e permettervi di fare la verifica della vostra giocata, ma ovviamente il consiglio è di farne di ulteriori per essere del tutto sicuri che la vostra giocata sia vincente o no.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 LUGLIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



