Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 27 dicembre 2020

Nella prima domenica post natalizia torna l’appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che potrebbe far concludere in bellezza questo 2020 faticoso, destinando il fatidico premio da un milione di euro al concorrente più fortunato. Nell’ultimo concorso di Santo Stefano che è andato in scena ieri nessun appassionato è riuscito ad accaparrarsi il ricco premio ma il mese di dicembre da questo punto di vista è stato particolarmente generoso, tanto da far segnare il record di vincite in un unico giorno, quello di venerdì 11 dicembre. In quella occasione, come rammenta anche il sito ufficiale del gioco, sono stati assegnati ben cinque premi milionari e distribuite 264 vincite da 1000 euro ciascuna in tutta Italia.

Ad oggi il numero di concorrenti entrati di diritto nell’Olimpo dei milionari è salito a 144 ma l’obiettivo è quello di vederlo crescere ancora nei prossimi concorsi. Sicuramente non sono mancate in questo nefasto 2020 ricche vincite, basti pensare che ad oggi grazie al Million Day sono stati distribuiti in tutto il Paese premi per oltre 306 milioni di euro da Nord a Sud.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 DICEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE REGOLE DEL GIOCO

Come si gioca al Million Day? La risposta è particolarmente semplice dal momento che per tentare (e sfidare) anche in questi giorni di festa la Dea Bendata sarà sufficiente mettere in fila sulla propria schedina di gioco ben cinque numeri scelti da una rosa da 1 a 55 e attendere poi l’estrazione delle ore 19.00 in punto. La giocata potrà avvenire presso la tradizionale ricevitoria fisica, aperta anche in queste giornate di zona rossa oppure online.

Ricordiamo che chi prenderà parte alla nuova estrazione, oltre a tentare di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti della combinazione fortunata potrà anche vincere eventualmente altri premi grazie alle ulteriori categorie di vincita. Al Million Day, infatti, si può vincere grazie al “4” l’interessante premio da mille euro. Più bassi i successivi: con il “3” il premio sarà di 50 euro e con il “2” di appena due euro, ovvero quanto basta per potersi cimentare in una doppia giocata valevole per il giorno successivo. Perchè non tentare la sorte in questo finale di anno?

