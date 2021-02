ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: scopri la combinazione di oggi 28 febbraio 2021

I nuovi numeri vincenti del Million Day sono stati estratti in questi istanti e sono a disposizione dei numerosi concorrenti quotidiani per essere sottoposti alla consueta fase di verifica. Sono cinque le cifre magiche che anche oggi potrebbero regalare ad un fortunatissimo giocatore la gioia di entrare nell’Olimpo dei milionari grazie alla lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Scorrendo di poco in fondo a questa pagine potrete trovare la cinquina estratta alle 19.00 in punto: sarà quella fortunata? Per scoprirlo basta confrontare le cifre estratte con quelle presenti sulla propria schedina di gioco.

Volete procedere ad una controverifica? Le modalità per soddisfare tutti i vostri dubbi non mancano. Per coloro che hanno eseguito la giocata online basterà collegarsi al sito ufficiale del Million Day. Dopo la consueta animazione si dovrà attendere l’esito della propria giocata. In alternativa sarà possibile usufruire anche della valida app Lotto grazie alla sezione “verifica vincita” che confermerà o meno se si è trattato della giocata fortunata. Inoltre sarà possibile controllare la cinquina estratta in questa domenica 28 febbraio anche collegandosi alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 28 FEBBRAIO 2021

3 – 5 – 43 – 50 – 55

MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Le statistiche del Million Day rappresentano un appuntamento giornaliero immancabile. Si parte dai numeri ritardatari facendo così il punto sulle cifre che mancano da più tempo e che potrebbero quindi essere tra le protagoniste più attese del nuovo concorso. A guadagnarsi quest’oggi il titolo di numero latitante per eccellenza è il 34, assente dal Million Day da ben 47 estrazioni. A farsi attendere a quota 37 concorsi mancanti è invece il 52, che si piazza sul secondo gradino del podio. Al terzo posto il numero 5, che sfugge da ben 33 estrazioni. La top ten dei ritardatari prosegue con il 13 che si piazza appena fuori dal podio con 32 estrazioni mancanti. Si fa attendere anche il 39 da 30 estrazioni mentre il 36 manca da 29 concorsi. Sono 25 gli appuntamenti saltati dal 50. A chiudere la top 10 ci pensano il 17 (20), il 26 (18) ed il 19 (17).

Immancabile anche uno sguardo ad un’altra immancabile top ten, quella dei numeri frequenti: conquista la vetta il numero 20 a quota 46 estrazioni. Sono 43 invece i concorsi collezionati dal 51. Il terzo gradino del podio è occupato da diversi numeri. Sono tre, infatti, i protagonisti della medaglia di bronzo con le loro 42 estrazioni. Si tratta dei numeri 46, 17 e 16. Giù dal podio altro piccolo assembramento di numeri frequenti a quota 41 estrazioni; si tratta del 40, 37, 29 e 2. Infine chiude la top 10 il 27 con ben 40 concorsi all’attivo. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CACCIA AL VINCITORE

Con l’estrazione di oggi, domenica 28 febbraio 2021, del Million Day riparte la caccia al milione di euro. Una caccia che non ha sosta, perché i concorsi di questo gioco si tengono giorno dopo giorno, senza pause. L’auspicio, dunque, è quello di far crescere la lista dei milionari, che al momento vede l’ultimo nuovo ingresso datato a giovedì 25 febbraio, quando un fortunato giocatore a Trezzano sul Naviglio (MI), in Lombardia, ha centrato i numeri vincenti mettendo così le mani sull’ambito premio. Ecco, è quello che sperano di fare oggi i tantissimi giocatori del Million Day dopo il concorso parzialmente sfortunato di ieri. Quel fortunato ha vinto con una giocata in abbonamento per 7 concorsi, a dimostrazione della sua perseveranza.

Ne approfittiamo allora per ricordarvi che chi vuole giocare per più giorni consecutivi, può farlo scegliendo la quantità di abbonamenti che si desidera prima di completare l’acquisto. Per quanto riguarda la giocata singola, lo si può fare fino a 20 concorsi in abbonamento, invece per le giocate sistemistiche e plurime si possono scegliere fino a 5 concorsi in abbonamento.

STATISTICHE MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

Passiamo ora alle statistiche del Million Day, un appuntamento atteso soprattutto a ridosso dell’estrazione, che si tiene sempre alle ore 19:00. Dunque, per quanto riguarda i numeri ritardatari, in vetta alla classifica c’è 34 che manca da 47 estrazioni. Un primato consolidato e solido, visto che al secondo posto c’è 52 che invece di assenze ne ha collezionate 37. Al terzo posto, invece, troviamo il 5 che manca da 33 concorsi del Million Day. Ai piedi del podio c’è il 13 che è distante una sola lunghezza. Alle sue spalle, al quinto posto, troviamo il 39 che invece manca da 30 estrazioni. Sesto posto invece per il 36, assente da 29 appuntamenti. Sono 25 invece le assenze accumulate dal 50, che si trova davanti al 17, le cui assenze sono arrivate a quota 20. Al penultimo posto troviamo invece il 26, che ha disertato 18 estrazioni, mentre a completare la top ten dei numeri ritardatari del Million Day è il 19 che invece manca da 17 concorsi.

