Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 3 gennaio 2021

I numeri del Million Day sono appena stati estratti in occasione del concorso domenicale che rappresenta il primo del mese di gennaio ma anche del nuovo anno. La Dea Bendata farà capolino portando le sue ricche vincite agli italiani appassionati della lotteria a premi fissi? Ad oggi ha dimostrato di essere molto generosa ma ne sapremo di più solo dopo aver eseguito la consueta verifica delle eventuali vincite collezionate con la giocata di oggi 3 gennaio 2021. Come procedere con un controllo accurato? Ovviamente oltre a verificare la combinazione estratta appena sotto, potrete ottenere l’ulteriore certezza della cinquina fortunata anche attraverso altre modalità.

L’app Lotto vi permetterà ad esempio di controllare anche in mobilità l’eventuale vincita, mentre se siete in casa potrete consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Avete giocato online? A questo punto potrete connettervi alle 19.00 in punto sul sito ufficiale e oltre a visionare l’animazione dell’estrazione nella home potrete anche vedere la giocata eseguita con il relativo esito. Infine non dimenticate di consultare anche il sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 GENNAIO 2021

4 – 11 – 16 – 41 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CACCIA AL PROSSIMO VINCITORE MILIONARIO

Per la prima domenica del nuovo anno torna l’appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi quotidiana offerta da Lottomatica. Dopo un anno strepitoso, cosa ci riserva il 2021? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova estrazione odierna al termine della quale conosceremo la cinquina fortunata. Nei primi giorni del nuovo anno, intanto, nessun concorrente è riuscito a diventare milionario e dunque l’ultima giornata estremamente fortunata resta quella dell’11 dicembre scorso, quasi un mese fa, quando si raggiunse un vero e proprio record con ben cinque vincite milionarie messe a segno in una sola estrazione. Questo ha contribuito a far salite il numero dei milionari grazie al Million Day a quota 144.

Nell’ambito della stessa giornata baciata dalla Dea Bendata, inoltre, furono realizzate anche 264 vincite da 1000 euro ciascuna in tutta Italia. Il Million Day, infatti, premia i suoi utenti non solo grazie al “5” ma anche con il “4”, il “3” da 50 euro e perfino con il “2” con un premio di consolazione pari a 2 euro e utile per poter eseguire una doppia giocata.

ESTRAZIONE MILLION DAY: COME E DOVE SI GIOCA

Le regole del Million Day sono chiare ed estremamente semplice al punto da rendere questo gioco davvero alla portata di tutti. Intanto partiamo dalle tre modalità di gioco proposte dalla lotteria a premi fissi di Lottomatica che permette di eseguire una giocata singola (quella tradizionale) ma anche plurima e sistemica per gli appassionati più esperti e desiderosi di raggiungere l’obiettivo del milione di euro. Per giocare è sufficiente mettere in schedina cinque numeri in fila scelti da una rosa tra 1 e 55 al costo di un euro a giocata singola e fino ad un massimo di 126 euro per una giocata sistemistica con una combinazione da 9 numeri. Sarà possibile abbonarsi a più concorsi e procedere con la giocata in varie modalità.

Oltre a quella tradizionale presso la ricevitoria fisica, si può giocare al Million Day anche online premio conto gioco, sui siti dei rivenditori autorizzati e sull’App Lotto. C’è tempo per farlo ogni giorno fino alle 18.45, ovvero 15 minuti prima dell’estrazione quotidiana.



