Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 31 maggio 2020

TORNA LA FORTUNA OGGI AL MILLION DAY?

Non solo la settimana ma anche il mese stanno per chiudere definitivamente i battenti, ma l’appuntamento quotidiano con il Million Day non si fa affatto attendere. Manca poco al consueto scoccare dell’ora “x”, ovvero le 19.00 in punto, quando sarà resa nota la combinazione vincente con i numeri vincenti di questa domenica 31 maggio 2020 e che potrebbe portare ad una nuova vincita milionaria. La fortuna non va in pausa neppure nel giorno festivo della settimana e a breve potrebbe scoprire se la Dea Bendata ha sorpreso un fortunato concorrente italiano a distanza di alcune settimane dall’ultima gloriosa vincita. L’ultima vincita del valore di un milione di euro, la numero 105 dall’esordio della lotteria a premi fissi di Lottomatica e la tredicesima del 2020, è stata centrata il 14 maggio scorso a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Da quel momento in poi la Dea Bendata ha iniziato a latitare, anche se non sono mancate le altre interessanti vincite, a partire dalla seconda per grado di interesse, del valore di mille euro e che è possibile intercettare centrando 4 numeri della cinquina vincente.

MILLION DAY, ECCO COME GIOCARE

Siete ancora incerti su come si gioca al Million Day? Il suo maggiore punto di forza è proprio la semplicità e le regole esigue che fanno di questo gioco Lottomatica uno dei preferiti dagli italiani. Basta un solo euro a giocata per tentare di accaparrarsi la maxi vincita da un milione di euro. Come? Occorre scegliere cinque numeri da una rosa di 55 (da 1 a 55 compresi), quindi comporre la propria giocata che potrà essere singola o plurima, ma anche sistemica. In questo caso sarà possibile scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Ovviamente come per gli altri giochi Lottomatica sarà possibile giocare fino a poco prima della nuova estrazione sia in ricevitoria con il metodo tradizionale oppure online aprendo un conto gioco, o ancora attraverso App My Lotteries che permette non solo di guardare in diretta l’estrazione del Million Day delle 19 ma anche preparare la propria giocata in tranquillità, consultare le statistiche dei numeri ritardatari e frequenti ed infine verificare l’eventuale vincita.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 MAGGIO 2020

20 – 26 – 29 – 40 – 49

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



