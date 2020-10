Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 4 ottobre 2020

Il primo weekend del nuovo mese sta per concludersi ma non mancherà anche oggi 4 ottobre la nuova estrazione del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Alle 19.00 in punto scopriremo i nuovi numeri vincenti di questa domenica e soprattutto sapremo se si è aggiunto un nuovo milionario alla già lunga lista che si è venuta a formare dal febbraio 2018, data in cui ha esordito il gioco conquistando migliaia di italiani. Intanto prosegue la caccia alla combinazione vincente in quanto proprio il “5” segnerà la vincita di ben un milione di euro al fortunatissimo concorrente. L’ultima vincita milionaria al Million Day risale al mese scorso, esattamente al 24 settembre quando un fortunatissimo appassionato di Montecatini Terme (PT) ha centrato l’intera cinquina portandosi a casa il ricco tesoretto.

Ma quella non è certamente la sola vincita, basti pensare che fino ad oggi l’estrazione Million Day ha distribuito in tutta Italia premi per oltre 285 milioni di euro. Questo è reso possibile dalla presenza di altre interessanti categorie di vincite, in particolare il “4” del valore fisso di mille euro. Ma con l’estrazione Million Day sarà possibile ottenere un premio anche con il “3”, del valore di 50 euro e perfino con il “2” anche se in questo caso la vincita sarà pari al costo di una doppia giocata. Per giocare alla lotteria giornaliera di Lottomatica, infatti, sarà sufficiente un solo euro!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 OTTOBRE 2020

MILLION DAY: COME SI GIOCA

L’estrazione Million Day affascina ogni giorno migliaia di giocatori soprattutto per via della sua semplicità di gioco. La modalità classica prevede chiaramente la giocata singola, ovvero basterà mettere in fila sulla propria schedina di gioco cinque cifre scelte tra 1 e 55 compresi al costo fisso di 1 euro. Se vi sentite ormai pronti a fare il passo successivo, allora potrete provare la giocata plurima, ovvero quella che consente di inserire all’interno della medesima schedina fino a 10 giocata singole con possibilità di abbonarsi fino ad un massimo di cinque appuntamento con il Million Day.

E poi c’è la giocata sistemica, per veri intenditori, in quanto rappresenta la modalità più complessa ma anche quella che permette, in caso di vincita, di ottenere il premio maggiore: la combinazione in questo caso prevede da 6 a 9 numeri permettendo un minimo di 6 ed un massimo di 126 giocate singole. Si può anche in questo caso scegliere di giocare in abbonamento fino ad un massimo di cinque estrazioni. Ogni giocata poi potrà avvenire come sempre presso la tradizionale ricevitoria, oppure online e via app My Lotteries.



