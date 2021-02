ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti: la combinazione di oggi 7 febbraio 2021

Anche oggi sono stati resi noti i nuovi cinque numeri vincenti del Million Day che potrebbero contribuire a rendere uno dei concorrenti un nuovo milionario della lotteria a premi fissi di Lottomatica. Dopo aver eseguito la propria giocata, in ricevitoria, online o tramite conto gioco, è arrivato adesso il momento di verificare l’eventuale vincita e sperare di entrare di diritto nell’Olimpo dei milionari del Million Day. In che modo? Intanto scorrendo appena in basso a questa pagina sarà visionabile la fatidica cinquina che per qualcuno potrebbe portare ad un cambiamento di vita radicale.

Le modalità per procedere al controllo ulteriore sono comunque svariate. Chi ha eseguito la propria giocata online, infatti, potrà visualizzare l’animazione dell’estrazione in diretta delle 19:00 attraverso il sito ufficiale del Million Day e successivamente, nella medesima schermata, controllare anche l’esito della propria estrazione. In alternativa, sarà possibile verificare la propria giocata anche attraverso l’app Lotto sfruttando l’opzione “verifica vincite” oppure alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 FEBBRAIO 2021

17 – 23 – 33 – 38 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CACCIA AL NUOVO VINCITORE MILIONARIO

Sta per concludersi una nuova settimana, non prima però della consueta estrazione del Million Day, la lotteria targata Lottomatica, che anche in questa domenica 7 febbraio 2021 rinnova il suo appuntamento. Alle ore 19.00 in punto, infatti, conosceremo i nuovi numeri vincenti del concorso odierno che potrebbe portare ad un nuovo concorrente milionario. Questo potrebbe accadere nel caso in cui tutti e cinque i numeri della combinazione dovessero essere messi a segno. Secondo i dati raccolti da Agipronews e relativi al primo mese e mezzo di questo 2021, i concorrenti milionari sono stati finora solo tre per un totale, dall’inizio del gioco (febbraio 2018) a ben 149 milionari. Le vincite totali messe a segno in tutta Italia hanno portato in tutto a premi per oltre 310 milioni di euro.

L’ultima vincita milionaria al Million Day realizzata centrando l’intera cinquina vincente risale allo scorso 15 gennaio, poco meno di un mese fa, quando un fortunatissimo concorrente di Longo, in provincia di Vicenza, nel Veneto, il quale si è portato a casa un bel tesoretto da un milione di euro grazie ad un giocata multipla da 5 euro.

MILLION DAY, ECCO COME GIOCARE

Ogni giorno sono sempre di più coloro che si avvicinano al gioco del Million Day, affascinati dalla possibilità di poter mettere a segno la vincita da un milione di euro ma anche dalla semplicità della lotteria quotidiana a premi fissi targata Lottomatica. Giocare infatti si rivela estremamente semplice dal momento che basta scegliere i propri cinque numeri preferiti da una rosa da 1 a 55 al costo di appena un euro ed attendere poi l’estrazione delle ore 19.00. Questa è la tradizionale giocata singola alla quale si affiancano altre due modalità: la giocata plurima e quella sistemica. Nel primo caso è possibile inserire nella medesima schedina fino a 10 giocate singole con possibilità di abbonarsi a più concorsi. La più complessa per veri intenditori è la cosiddetta giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri in grado di generare da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. In questo ultimo caso la vincita massima sarà pari a 1.023.080 euro, con una combinazione da 9 numeri.

