Million Day/ Numeri vincenti di oggi domenica 7 giugno 2020

Oggi, domenica 7 giugno 2020, torna il sempre atteso appuntamento quotidiano con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che ogni giorno alle ore 19.00 in punto regala a migliaia di italiani il sogno di una nuova vita. Il primo premio messo in palio, infatti, promette davvero un cambio radicale poichè garantisce la vincita di un milione di euro. Per riuscire nell’impresa occorre però indovinare l’intera combinazione formata da 5 numeri. Se quelli estratti corrispondono ai numeri presenti sulla schedina giocata, allora è arrivato il momento di dare il via ai festeggiamenti! Dal mese di febbraio 2018 ad oggi, sono stati solo 106 i concorrenti entrati nell’Olimpo dei milionari. L’ultima vincita fortunatissima ha chiuso il mese di maggio in bellezza e si è verificata proprio nel penultimo giorno del mese, il 30, segnando la vincita a Montemurlo, in provincia di Pistoia. Tuttavia le possibilità di vincere sono sempre numerose poichè, oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. Interessante, ad esempio, la vincita con il “4” del valore fisso di mille euro. Non cambierà certo la vita ma in questo complicato periodo all’insegna di una vistosa ed inevitabile crisi economica si tratta di un gruzzoletto comunque interessante.

MILLION DAY, COME GIOCARE ONLINE

Per giocare al Million Day, soprattutto adesso che il clima si fa sempre più caldo, non sarà necessario recarsi obbligatoriamente nelle tradizionali ricevitorie. Questo porterà anche a non dover fare inutili file ed evitare così anche il rischio contagio da Coronavirus che resta comunque attivo anche in questa Fase 2 dell’emergenza. Million Day e Lottomatica offrono infatti anche la possibilità di poter eseguire la propria giocata online o tramite app My Lotteries. Nel primo caso per giocare basterà collegarsi al sito di Lottomatica, aprire un conto gioco previa registrazione al portale e ricaricare con la possibilità di ricevere fino a 10 euro di bonus. In alternativa, perchè non scaricare la comoda app consultabile attraverso il proprio smartphone anche in mobilità? Questo permetterà ad esempio di poter consultare ovunque i numeri vincenti dopo ogni estrazione, oltre che conoscere tutte le notizie in tempo reale sul proprio gioco preferito e procedere così alla giocata.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 GIUGNO 2020

2 – 4 – 13 – 21 – 41

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



