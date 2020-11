MILLON DAY/ Numeri vincenti: l’estrazione di oggi 8 novembre 2020

Da pochi istanti sono stati resi noti i nuovi cinque numeri vincenti del Million Day: c’è un nuovo milionario anche in questa domenica 8 novembre? Per scoprirlo basterà procedere con la verifica delle vincite che potrà avvenire in vari modi. Non solo tramite la nostra pagina, scorrendo di poco: la nuova combinazione vincente di oggi sarà visionabile anche in ricevitoria, oppure attraverso l’App Lotto o ancora tramite il sito ufficiale del Million Day. In questo caso specifico, se si è deciso di eseguire la propria giocata online basterà recarsi alle 19.00 in punto sul sito per assistere all’animazione dell’estrazione in diretta, sotto la quale sarà presente anche la propria giocata con l’esito relativo. In alternativa, ulteriore metodo per procedere alla verifica della giocata è relativo alla pagine 782 di Mediavideo Mediaset. Ricordiamo che dalle 19.05 sarà già possibile realizzare la giocata valida per il giorno successivo e ci sarà tempo per mettere i propri numeri fortunati in schedina fino alle 18.45, ovvero 15 minuti prima della nuova estrazione quotidiana. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 8 NOVEMBRE 2020

20 – 26 – 33 – 41 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: STATISTICHE, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Nuovo viaggio tra le statistiche del Million Day che, come sempre, contribuiscono a rappresentare una valida fonte di ispirazione per tutti coloro che sono alla ricerca dei numeri da mettere in schedina. Dando uno sguardo ai numeri ritardatari, in cima all’ideale classifica troviamo il 53 che da 51 estrazioni latita senza possibilità di farsi acciuffare. Alle sue spalle, seppur a netta distanza, si piazza il numero 3 che manca da ormai 38 estrazioni; 34 sono invece i concorsi mancanti per il numero 22, che si posiziona così in terza posizione. Appena fuori dal podio vi è un’ampia presenza di numeri che continuano a classificarsi tra quelli ritardatari: il 7 si lascia desiderare da 32 estrazioni, seguito dal 35 che finora ha mancato ben 24 estrazioni. Da segnalare anche il 30, il 4 e il 10 che mancano rispettivamente da 22, 21 e 20 concorsi all’insegna della lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Cosa accade invece sul piano dei numeri frequenti? La prima posizione è ricoperta da due presenze, il 51 ed il 16, entrambi a quota 42 estrazioni. Secondo posto del podio per il 17 che continua ad essere presente da 41 estrazioni. Terza posizione occupata da tre numeri, ovvero il 37, il 31 ed il 2, tutti a quota 40 estrazioni. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Nuovo appuntamento domenicale in compagnia del Million Day, quello di oggi, 8 novembre 2020: a breve sarà il momento della nuova estrazione con i numeri vincenti che saranno resi noti alle 19.00 in punto. Sono trascorsi appena 4 giorni dall’ultima importante vincita milionaria, ma anche oggi la Dea Bendata potrebbe intervenire baciando un nuovo concorrente appassionato del gioco. L’ultima volta è avvenuto lo scorso mercoledì 4 novembre precisamente a Trescore Balneario in provincia di Bergamo. Quella realizzata è stata la vincita numero 135 ma fino ad oggi il Million Day ha distribuito in tutta Italia premi per oltre 296 milioni di euro. Alla lotteria a premi fissi di Lottomatica, infatti, non si vince solo con il primo premio da un milione di euro che viene assegnato a chi indovina l’intera combinazione vincente ma sono in palio anche altre vincite come quella da mille euro che viene assegnata ai concorrenti che indovinano quattro numeri della cinquina fortunata. Si scende al premio da 50 euro per chi indovina tre numeri, scendendo a 2 euro per coloro che indovinano appena due numeri tra quelli estratti quotidianamente.

MILLION DAY, COME GIOCARE: REGOLE E CONSIGLI

La nuova estrazione del Million Day andrà in scena come da tradizione alle ore 19.00 in punto. Per giocare c’è tempo fino a 15 minuti prima dell’ora “x” seguendo delle regole semplicissime: basterà mettere in gioco sulla propria schedina ben cinque numeri scelti da una rosa da 1 a 55 e sperare che possano essere quelli fortunati che compariranno al termine del nuovo concorso quotidiano. La giocata ha un costo di appena un euro e si divide in giocata singola (ovvero quella classica); plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole ciascuna composta da 5 numeri e al costo di un euro e giocata sistemistica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e di selezionare tra sistema integrale e ridotto. In questo caso di potrà arrivare a vincere, in caso di premio massimo, oltre un milione di euro. La giocata giornaliera potrà essere compiuta in ricevitoria, online o tramite app My Lotteries che permetterà quindi di poter completare la giocata anche in mobilità assistendo all’estrazione delle 19. Tramite quest’ultimo metodo sarà possibile anche preparare la propria giocata in tutta tranquillità, cambiarla in uno shake e giocarla in ricevitoria, potendo avere tutto a portata di mano!



© RIPRODUZIONE RISERVATA