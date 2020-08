MILLION DAY ESTRAZIONE 9 AGOSTO 2020/ Numeri vincenti di oggi: la combinazione

Da pochi minuti sono stati resi noti i numeri vincenti del Million Day consultabili in fondo a questa pagina. Si tratta della nuova cinquina fortunata di oggi, domenica 9 agosto 2020 e che potrebbe regalare un bel milione di euro al concorrente fortunato (o magari più di uno), incrementando così le quote dei milionari della lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Come sarà possibile, in alternativa, eseguire la verifica della cinquina estratta alle 19.00 in punto? Chi ha eseguito la propria giocata online può visualizzare l’animazione dell’estrazione in diretta proprio a partire dalle 19.00 dalla homepage del gioco Million Day. In alternativa l’estrazione di oggi sarà visibile anche presso la propria ricevitoria di fiducia o sul sito Million Day ma anche sull’App Lotto tramite la funzionalità “verifica vincite”, inserendo il numero seriale riportato sulla propria schedina di gioco e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

NUOVA VINCITA MILIONARIA IN ARRIVO?

Seconda domenica del mese di agosto in compagnia del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che si propone di regalare una vincita super da un milione di euro al concorrente fortunato in grado di intercettare tutti e cinque i numeri della combinazione vincente estratta. Oggi, domenica 9 agosto 2020, potrebbe essere la giornata giusta per mettere a segno l’importante vincita. E’ già successo proprio la scorsa settimana, il 2 agosto, quando un fortunatissimo giocatore è riuscito a centrare la 116esima vincita milionaria al Million Day. E’ accaduto precisamente a Cologno Al Serio in provincia di Bergamo, e con ogni probabilità il premio milionario ha contribuito a cambiare radicalmente l’esistenza del giocatore che entra di diritto nell’Olimpo dei milionari del gioco. Il Million Day ha esordito ufficialmente nel febbraio del 2018 e da quel momento ad oggi, come rammenta il sito di Lottomatica, ha già distribuito in tutta Italia, da Nord a Sud, vincite per oltre 279 milioni. Oltre al premio da un milione di euro, ricordiamo che il Million Day mette a disposizione anche un premio minore ma comunque interessante del valore di mille euro che è destinato a tutti coloro che indovinano quattro numeri della combinazione vincente. Attualmente sono 32.511 le vincite da 1.000 euro distribuite dalla lotteria a premi fissi di Lottomatica!

MILLION DAY, COME SI GIOCA: TIPOLOGIE

La semplicità con la quale è possibile giocare al Million Day ha avvicinato alla lotteria quotidiana di Lottomatica migliaia di giocatori che ogni giorno, alle 19.00 in punto, attendono l’estrazione dei nuovi numeri vincenti. Sono cinque i numeri richiesti per ciascuna giocata al costo di un solo euro, da scegliere da una rosa da 1 a 55 compresi. Questa è la giocata base, detta anche singola, che permette quindi di potersi divertire in maniera semplice ma di poter sempre vincere un milione di euro mettendo in fila i cinque numeri della combinazione. Ma per i veri appassionati c’è spazio anche per la giocata plurima composta al suo interno da più giocate singole al costo di un euro ciascuna, fino a passare alla giocata sistemica che si basa a sua volta su due tipologie: integrale e ridotto. Ogni giocatore, dunque, può decidere va sua tipologia preferita puntando però sempre all’unico obiettivo di intercettare l’intera combinazione. Sarà possibile giocare tutti i giorni fino a 15 minuti prima dell’estrazione, quindi lasciatevi ispirare fino all’ultimo dai voi vostri cinque numeri preferiti ed in bocca al lupo!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 AGOSTO 2020

7 – 15 – 20 – 21 – 36

