MILLION DAY/ Estrazione 13 agosto 2020: ecco i numeri vincenti di oggi

Il dado è tratto: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Chi sarà il 118esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica? Tra pochi minuti potremo scoprirlo, voi potete consultare la cinquina dorata fondo pagina per le verifiche del caso.Vi ricordiamo che è inoltre possibile visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Chi azzecca i cinque numeri estratti si porta a casa 1 milione di euro, ma Lottomatica prevede anche altri premi in base a quanti numeri sono stati azzeccati: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina 2 numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di venerdì 14 agosto 2020. (Aggiornamento di MB)

ATTESA PER IL VINCITORE 118 DEL CONCORSO…

Nuovo appuntamento con l’amato Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Potrete trovare la cinquina che vale 1 milione di euro a fondo pagina, ma in alternativa sarà possibile seguire in diretta l’estrazione delle ore 19.00 su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Sono trascorsi tre giorni dall’ultima maxi-vincita, registrata a Busto Garolfo, provincia di Milano, e c’è grande attesa di conoscere il 118esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica. E in questi minuti c’è la corsa all’ultima scommessa: come ormai ben sappiamo il gong scatterà alle ore 18.45, è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

In attesa dell’estrazione del Million Day, è tempo di ripassare le tipologie di giocata a disposizione. Partiamo dalla giocata base, ovvero la singola: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi passiamo alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole. Infine, la giocata sistemistica, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri che genera da 6 a 126 giocate singole. Ricordiamo che è possibile giocare in abbonamento la singola per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni, mentre plurima e sistemistica per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 AGOSTO 2020

12 – 13 – 15 – 42 – 47

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



