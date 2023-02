Million Day, numeri vincenti di oggi/ Estrazione 22 febbraio 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 22 FEBBRAIO

Anche oggi, come ormai di consueto, alle 20:30 verranno fatte le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premi che mettono in palio fino all’impressionante cifra di 1 milione di euro. Giocare è semplicissimo e chiunque voglia provarli per la prima volta, potrà semplicemente continuare a leggere questo articolo per scoprire come fare! Vincere, inoltre, non è affatto complesso, e lo dimostra il fatto che dal lancio del gioco sono stati assegnati ben 243 premi milionari.

L’ultima vittoria del Million Day, per esempio, risale a ieri, quando un giocatore di Milano, baciato dalla Dea Bendata, ha incassato la sua schedina giocata il 20 febbraio. Precedentemente, invece, era stato un giocatore di Villapiana, in provincia di Cosenza, a portarsi a casa l’ambito milione il 14 febbraio. In totale, solamente a febbraio sono stati vinti 6 milioni, mentre in tutto il 2023 sono stati 8. Analogamente, le vincite non mancano neppure nell’Extra Million Day, e per esempio l’ultimo montepremi, che in questo caso ammonta a 100mila euro, risale al 15 febbraio, con una scommessa piazzata da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

MILLION DAY: COME GIOCARE

Come anticipato, facciamo ora un rapido ripasso delle regole del Million Day e dell’Extra MillionDay, al fine di permettere ai nuovi giocatori come approcciarsi al meglio a questo gioco a premi. Per giocare non è richiesta nessuna abilità particolare e basterà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, attendendo poi l’estrazione serale. Per piazzare la propria scommessa si può procedere tramite il sito dedicato, oppure l’app MyLotteries, ma ovviamente anche nelle ricevitorie Sisal.

Una giocata singola del Million Day, con cui appunto si possono scegliere 5 numeri, costa appena 1 euro, mentre raddoppiando qualsiasi scommessa si può anche accedere all’estrazione Extra, che esclude i primi 5 numeri estratti. Oltre alla giocata singola, però, si può anche optare per quella plurima, con cui si possono indicare più cinquine con una sola schedina, al costo sempre di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, per i giocatori più esperti, si può anche selezionare la giocata sistemica del Million Day, con la quale si scelgono tra i 6 e i 9 numeri, al costo di premi leggermente minori, ma con maggiori probabilità di vincita.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Giocando la prima volta al Million Day o all’Extra MillionDay, ci si potrebbe chiedere se esistano dei numeri più fortunati di altri e che escono più frequentemente. Il sito dedicato al gioco viene in nostro soccorso e tiene conto degli esiti delle ultime 50 estrazioni, calcolando i numeri più frequenti. Nella prima estrazione il primo posto è occupato dal 9, estratto ben 45 volte. Lo seguono il 30 e il 26, entrambi con 42 presenze ed, infine, si posizionano il 53 e il 34 con 40 estrazioni. Nell’Extra Million Day, invece, in vetta alla classifica dei top 5 c’è il 46 con 43 presenze, marcato stretto dal 22 e dal 5 con le loro 42 presenze. Infine, invece, si trovano il 32 e il 7 con 41 presenze complessive.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

