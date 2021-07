Million Day/ Numeri vincenti di oggi: estrazione di domenica 18 luglio 2021

L’ULTIMA ESTRAZIONE MILLION DAY POCO FORTUNATA, SORPRESA IN ARRIVO IN QUELLA DI OGGI?

Sta per tornare il nuovo appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che anche nel giorno domenicale non abbandona i suoi numerosi appassionati. Oggi, 18 luglio 2021, alle ore 19.00 in punto scopriremo i cinque numeri vincenti che vanno a formare la combinazione fortunata di questa domenica. Prima di rispolverare le regole principali legate al gioco quotidiano, scopriamo grazie ai dati di Agipronews gli ultimi risultati realizzati. La penultima estrazione della settimana non si è rivelata particolarmente fortunata. Ma quando è stato l’ultimo giorno fortunato? Solo pochi giorni fa, esattamente mercoledì 14 luglio, a festeggiare è stata la Sicilia. Grazie ad una giocata plurima da 5 euro, infatti, un fortunatissimo concorrente a Cianciana (AG) è riuscito a centrare tutti e cinque i numeri estratti portandosi a casa la maxi vincita da un milione di euro.

Ad oggi i milionari grazie al gioco MillionDay da febbraio 2018 hanno raggiunto quota 176 ma sono destinati a crescere sempre di più. E non dimentichiamoci poi delle tante vincite realizzate grazie al “4” e pari a mille euro. Dei premi di consolazione sono previsti anche per chi indovina 2 o 3 numeri.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLIONDAY 18 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Alle ore 19.00 in punto, tutti i giorni arriva puntuale una nuova estrazione del Million Day. Per prendere parte alla lotteria targata Lottomatica basta seguire poche ma semplicissime regole. Intanto è necessario scegliere i cinque numeri fortunati da mettere in gioco e che devono essere scelti da una rosa che va da 1 a 55. La puntata ha un importo fisso di 1 solo euro. Quattro le categorie di vincita anche se l’obiettivo, come facilmente intuibile, resta quello di riuscire a mettere a segno il premio da un milione di euro centrando tutte le cifre estratte. Le modalità di gioco sono differenti e possono avvenire in ricevitoria oppure online (o tramite l’app My Lotteries).

Il Million Day prevede la giocata singola, ovvero quella classica, ma anche la giocata plurima che consiste nell’inserire nella stessa schedina più giocate singole fino ad un massimo di dieci ed infine la giocata sistemica, che permette di scegliere da 9 a 9 numeri e selezionare poi tra sistema integrale e ridotto. Qualunque sia la modalità scelta, occorrerà sempre attendere le 19.00 per scoprire se la Dea Bendata ha premiato il vostro coraggio e la vostra perseveranza. In bocca al lupo!



