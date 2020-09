Million Day/ Numeri vincenti di oggi: estrazione domenica 27 settembre 2020

Per il Million Day, oggi, 27 settembre 2020, sarà l’ultima domenica del mese durante la quale gli appassionati potranno sperare di poter intercettare la fatidica combinazione vincente. Il gioco a premi fissi targato Lottomatica, fino ad oggi è stato particolarmente generoso. Basti pensare che l’ultima vincita spettacolare da un milione di euro è stata realizzata solo pochi giorni fa, lo scorso giovedì 24 settembre a Montecatini Terme (PT), in Toscana. Si è tratta della 123esima vincita milionaria dall’inizio del gioco (febbraio 2018), ma non l’unica dal momento che ad oggi il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 285 milioni di euro. Ricordiamo infatti che è possibile vincere alla lotteria quotidiana di Lottomatica anche con il “4” ed in tal caso si ottiene un premio del valore di mille euro. Si passa poi alla vincita di 50 euro con il “3” ed infine al premio di consolazione di appena due euro a coloro che indovinano solo due numeri della cinquina fortunata estratta.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 SETTEMBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE REGOLE DEL GIOCO

L’attesa da parte di chi anche in questa domenica spera di poter essere incoronato vincitore indiscusso, è quella di poter diventare il 124esimo milionario grazie al Million Day. L’appuntamento con la Dea Bendata non cambia orario ma sarà sempre alle ore 19.00 in punto, quando saranno resi noti i cinque numeri vincenti che compongono la nuova combinazione. Come si gioca al Million Day? Ci sono poche e semplicissime regole: basta mettere in schedina cinque numeri scelti da 1 a 55 ed attendere l’estrazione quotidiana. Sarà possibile giocare non solo nella tradizionale ricevitoria ma anche online, attraverso il proprio conto gioco sul sito di Lottomatica oppure via app My lotteries che permette non solo di mettere in gioco i cinque numeri fortunati ma anche verificare le eventuali vincite e consultare tutte le informazioni utili sul gioco. Per giocare c’è al Million Day tempo, ogni giorno, fino alle 18.45 e pochi minuti dopo la nuova estrazione sarà già possibile mettere in schedina la nuova combinazione in attesa della prossima estrazione che tornerà, puntuale, nella serata di ieri.

