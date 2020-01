Million Day/ Numeri vincenti di oggi giovedì 16 gennaio 2020

La caccia alla cinquina del Million Day prosegue senza sosta. Anche oggi è in programma una nuova estrazione del concorso che mette in palio un milione di euro. Non ci sono pause per la dea bendata quando si tratta di assegnare vincite, e quindi premi, con MillionDay. E dunque anche oggi potete fare la vostra giocata e mettervi in attesa dei numeri vincenti. L’estrazione è in programma, come accade ogni giorno, alle 19:00. Stasera potrebbe arrivare dunque il terzo vincitore del milione di euro: martedì 14 gennaio 2020 è arrivato infatti il primo milionario dell’anno. Ha indovinato i cinque numeri vincenti, mettendo le mani sul bottino più ricco e ambito. È il 94esimo milionario, quindi è stato fatto un altro passo verso Quota 100. Non quella pensionistica, di cui tanto si discute anche in questi giorni, ma quella dei vincitori del Million Day. Le occasioni di certo non mancano visto che si tiene un’estrazione al giorno…

MILLION DAY, COME “ABBONARE” LA PROPRIA SCHEDINA

Bastano cinque numeri tra 1 e 55 per comporre la propria giocata da un euro per l’estrazione di oggi di Million Day. Così si realizza la giocata singola, ma non è l’unica opzione disponibile. Potete mettervi alla prova con quella plurima, costituita da più giocate singole. In questo modo potete incrementare le vostre probabilità di vincita. In alternativa c’è la giocata sistemistica: in questo caso dovete sceglier tra il sistema Integrale e quello Ridotto. Ci sono però giocatori che quando trovano la loro cinquina preferita poi preferiscono non cambiare. In questi casi c’è la possibilità di giocarla per più giorni consecutivi senza recarsi puntualmente in ricevitoria: basta “abbonare” la propria giocata al MillionDay, cioè scegliere per quante estrazioni far valere quella giocata. Per la giocata singola lo si può fare fino a 20 concorsi, per le giocate sistemistiche e plurime invece fino a 5 concorsi.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 GENNAIO 2020

8 – 18 – 31 – 37 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



