MILLION DAY/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi giovedì 20 febbraio 2020

I numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 20 febbraio 2020, sono appena stati estratti e disponibili qui sotto per la verifica di rito. Tra poco, dunque, capiremo se sarà registrato il centesimo vincitore milionario, ma, in ogni caso, non è necessario azzeccare l’intera cinquina vincente per aggiudicarsi un premio in denaro. Il gioco targato Lottomatica, infatti, permette di vincere cifre interessanti a seconda dei numeri indovinati: con quattro numeri su cinque ci si assicura 1000 euro, mentre chi ne indovina tre se ne assicura 100. Infine, è previsto un premio di consolazione di 2 euro per chi azzecca intuisce due numeri su cinque. Naturalmente, i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ora, però, non rimane che effettuare le verifiche del caso e incrociare le dita, auspicando che la buona sorte abbia regalato soddisfazione a qualche giocatore. A domani per un nuovo appuntamento con il Million Day, e in bocca al lupo a tutti!

MILLION DAY: I RITARDATARI E I PIÙ FREQUENTI

Manca poco all’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 20 febbraio 2020, e c’è grande curiosità di sapere se emergerà il centesimo vincitore del gioco targato Lottomatica. Al di là delle possibili tipologie di giocata (singola, plurima e sistemistica), volgiamo uno sguardo particolare alle statistiche, ritenute fondamentali da molti giocatori per la scelta dei cinque numeri su cui puntare il dito. Il re dei ritardatari, neanche a dirlo, è ancora una volta il 27: il numero non viene estratto da ormai 52 turni e sembra destinato a battere ogni primato. Il 42 e il 40 mancano da 30 estrazioni, mentre non si hanno notizie di 11 e 3 da 28 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 43 (27 estrazioni), 6 (23 estrazioni) e 29 (22 estrazioni). Per quanto concerne i numeri frequenti, invece, l’1 continua ad essere il più fortunato: è stato estratto in 45 occasioni, più di tutti gli altri. Medaglia d’argento condivisa da 35, 10 e 9, estratti 43 volte, mentre il 6 è stato protagonista in 41 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 FEBBRAIO 2020

19 – 24 – 25 – 34 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



