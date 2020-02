Million Day/ Numeri vincenti estrazione di oggi 27 febbraio 2020

I numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì febbraio 2020, sono appena stati estratti e disponibili qui sotto per la verifica di rito. C’è grande curiosità di sapere se avremo già oggi il 101esimo vincitore del jackpot del gioco targato Lottomatica, tra poche ore lo sapremo. Ricordiamo che vince 1 milione di euro chi riesce ad indovinare tutti e cinque i numeri estratti, ma attenzione: è possibile vincere altri premi anche con altri punteggi. Per esempio, chi indovina quattro numeri sui cinque estratti si porta a casa la bellezza di 1000 euro. Altra cifra da non disdegnare è quella messa in palio per chi azzecca tre numeri su cinque: in palio 100 euro. Infine, un premio di consolazione di 2 euro per chi becca appena due numeri su cinque. Ricordiamo che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Appuntamento a domani per la nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

COME GIOCARE AL MILLON DAY

Manca poco all’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, tra pochi minuti conosceremo i numeri vincenti del gioco targato Lottomatica. Tempo di ultime giocate, scopriamo insieme come funziona il gioco e le diverse tipologie di scommessa a disposizione. La più utilizzata è la giocata singola: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere cinque numeri tra 1 e 55. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre il sistema Ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MILLION DAY, ESTRAZIONE GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020

Ci siamo quasi: tra poco ci sarà l’estrazione dei numeri vincenti di oggi – giovedì 27 febbraio 2020 – del Million Day. Cinque giorni fa è stato registrato il centesimo vincitore milionario del gioco targato Lottomatica, un fortunato giocatore di Palermo, e ora si è riaperta la caccia al super jackpot. Ieri sono state registrate numerose vittorie con il punteggio di 4, che assicura un gruzzoletto di 1000 euro, ma nessuno è riuscito a sbancare. Per l’estrazione di oggi c’è tempo di giocare fino alle ore 18.45: quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è in programma l’estrazione. Ricordiamo che seguire l’estrazione è facilissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina.

I NUMERI RITARDATARI E I MENO FREQUENTI

Come scegliere i cinque numeri da giocare al Million Day? Ognuno ha la propria filosofia: c’è chi si affida ai numeri del cuore e chi, invece, si affida totalmente al caso. Ma grande parte dei giocatori, così come accade in Lotto e Superenalotto, decide di puntare sulle statistiche: spazio dunque ai numeri ritardatari ed ai numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che da più tempo non vengono estratti: in prima posizione troviamo ancora il 27, latitante ormai da 59 turni. Subito dopo troviamo il 40, che manca all’appello da 37 estrazioni. Medaglia di bronzo a pari merito per 11 e 3, entrambi assenti da 35 estrazioni. Segnaliamo infine il ritardo del 43, out da 34 estrazioni. Per ciò che concerne i numeri frequenti, in vetta a questa speciale classifica troviamo l’1, protagonista in 45 occasioni. Subito dietro il trio 35-10-9 con 43 estrazioni, seguiti dal 6 con 42 estrazioni. Segnaliamo inoltre 53 (39 estrazioni), 40 (39 estrazioni), 30 (38 estrazioni), 23 (38 estrazioni) e 22 (38 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 FEBBRAIO 2020

6 – 34 – 41 – 43 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



