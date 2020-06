MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 4 giugno 2020: estrazione del giovedì

Pubblicità

I numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 4 giugno 2020, sono appena stati estratti e disponibili a fondo pagina per la verifica di rito: avremo oggi il 107esimo vincitore milionario del gioco targato Lottomatica? L’attesa è tanta ma lo sapremo solo nel corso delle prossime ore: come sappiamo, chi azzecca la cinquina si porta a casa 1 milione di euro, cifra in grado di cambiare un’esistenza. Ma non è finita qui, è possibile infatti vincere denaro anche con altri risultati: chi indovina quattro numeri su cinque si porta a casa la bellezza di 1000 euro, mentre chi indovina tre numeri su cinque si può consolare con 100 euro. Infine, chi becca due numeri su cinque ha un “rimborso” di 2 euro. Ricordiamo che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Ora è il tempo delle verifiche e delle vincite, appuntamento a domani – venerdì 5 giugno 2020 – per la prossima estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

TUTTI ALLA CACCIA DEL NUOVO VINCITORE, ARRIVERÀ OGGI?

Ieri non è stato eletto il 107° vincitore della storia, ma in tanti sperano che venga incoronato oggi: è tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day, alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di giovedì 4 giugno 2020. L’ultima vittoria milionaria risale a sabato 30 maggio, premiato un fortunato scommettitore di Montemurlo (provincia di Prato), e c’è grande curiosità di conoscere chi sarà il prossimo vincitore del maxi jackpot messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica. Una cifra in grado di cambiare una vita, sognata da tanti ma vinta da pochi (considerando che la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761), per questo motivo tantissimi scommettitori stanno effettuando le ultime giocate: ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 18.45 e si può giocare in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries del Million Day.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai frequenti, ovvero dai numeri estratti più spesso nell’ultimo periodo: in cima alla classifica troviamo 1, 14 e 35 con 43 estrazioni, seguiti dal 18, fermo a quota 40 estrazioni. Il tris 16-40-49 ha una frequenza di 39 estrazioni, mentre 10, 20 e 8 sono a quota 38 estrazioni. Passiamo adesso ai ritardatari, ovvero ai numeri che non vengono estratti da più tempo: la medaglia d’oro spetta al 48, adesso latitante da 47 giorni. La medaglia d’argento va all’1, assente da 44 estrazioni, mentre quella di bronzo va al 7, di cui non si hanno notizie da 43 estrazioni. Il 53 ha un ritardo di 42 estrazioni. Segnaliamo infine 12 (38 estrazioni), 23 (35 estrazioni) e 22 (29 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 GIUGNO 2020

3 – 8 – 21 – 30 – 35

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



